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Show Sorriso Maroto leva turnê "Sorriso Eu Gosto no Pagode" ao Centro de Convenções, sábado (28) No palco, grupo embala sucessos de grupos como Exaltasamba e Soweto, além de canções que fazem parte dos volumes anteriores do projeto

O grupo Sorriso Maroto apresenta o show da turnê “Sorriso Eu Gosto no Pagode” - projeto intimista que resgata as raízes do gênero - neste sábado (28), na Área Externa do Centro de Convenções. Em um palco 360º e repertório renovado, que inclui faixas do projeto “Sorriso Eu Gosto no Pagode – Lado B”, o grupo revisita músicas que marcaram a sua trajetória.



No palco, Sorriso Maroto embala sucessos de grupos como Exaltasamba e Soweto, além de canções que fazem parte dos volumes anteriores do projeto. O repertório também reserva espaço para músicas autorais do Sorriso Maroto, como “Ela”, destaque do primeiro volume, e “80 Anos”, faixa inédita do segundo.

Fundo de Quintal

A apresentação também passeia por clássicos do Fundo de Quintal, presentes no terceiro volume da série, que conquistou o Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode. Já o quarto trabalho homenageia sucessos de grupos como Só Pra Contrariar e Raça Negra.



O novo álbum, “Sorriso Eu Gosto no Pagode – Lado B”, traz releituras de músicas antigas do próprio Sorriso Maroto, com participações de artistas consagrados e nomes da nova geração.

“Fizemos duas edições no início de 2025, e mais duas este ano, e agora estamos ansiosos para levar essa turnê para todo o Brasil. Esse show nos leva para o nosso ano de formação, uma fase em que não tínhamos shows em grandes palcos, com plateia cheia e nem bagagem profissional para performar como os artistas do rádio e da TV faziam”, conta Bruno Cardoso, vocalista do grupo.

A turnê também conta com participações especiais em cada cidade. Segundo Bruno, a proposta é receber dois convidados por apresentação, mantendo o clima de encontro entre artistas que marca uma boa roda de pagode. “Convidar os nossos amigos, como fizemos no primeiro e no último volumes do projeto, também é um ponto alto desse novo evento”, destaca.

O público poderá escolher entre três opções de acesso: Arena Pagode, Open Bar e Open Bar Premium. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse, com valores a partir de R$ 90. Mais informações podem ser conferidas nos perfis @sorrisoeugostonopagode e @festacheia.

SERVIÇO

Sorriso Eu Gosto no Pagode

Quando: Sábado (28), a partir das 15h.

Onde: Área Externa do Centro de Convenções

Ingressos: a partir de R$90, na plataforma Ingresse



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