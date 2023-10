Sorriso Maroto traz turnê 'Das Antigas' para o Recife em novembro

A- A+

Convidando o público pernambucano para uma viagem no tempo, o grupo Sorriso Maroto desembarca no Recife no dia 26 de novembro com a turnê “Sorriso das Antigas”. Relembrando sucesso dos 25 anos da banda, a apresentação acontecerá na área externa do Centro de Convenções.

Com muita nostalgia, Sorriso Maroto apresentará clássicos que marcaram diferentes fases do grupo, resgatando hits que são sucessos até os dias atuais, como “Ainda Gosto de Você”, “Fica Combinado Assim”, “Primeira Namorada”, “Sinais” e muitos outros.

Com três opções de áreas, o público pode escolher entre os setores ‘Me Olha nos Olhos’, que custa R$ 90; ‘Bateu Saudade’, open bar, com valor de R$ 220; e o camarote open bar premium, por R$ 400. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 5 de outubro, no site Ingresse.

Veja também

MÚSICA Marcelo D2 traz o "novo samba tradicional" do seu álbum "IBORU" ao festival No Ar Coquetel Molotov