Sorteio definiu quem participa e quem fica de fora da Prova do Anjo; confira o resultado

Antes da prova do Anjo, nesta sexta-feira (12), os participantes do BBB 24 foram reunidos na sala da casa para o sorteio de quem participaria da competição (sorteando a bola azul) e quem ficaria de fora (tirando a bola branca).



Os sorteados para a disputa foram Vinícius, Matteus, Wanessa, Nizam, Lucas Pizane, Fernanda, Pitel, Leidy, Marcus, MC Bin Laden, Luigi, Michel, Thalyta, Isabelle e Deniziane.



Ficaram de fora Alane, Davi, beatriz, Yasmin, Lucas, Giovanna e Raquele. A ordem do jogo tambpem foi sorteada e ficou assim:

1. Nizam

2. MC Bin Laden

3. Marcus Vinicius

4. Lucas Pizane

5. Wanessa Camargo

6. Michel

7. Leidy Elin

8. Isabelle

9. Lucas Luigi

10. Vinicius Rodrigues

11. Thalyta

12. Giovanna Pitel

13. Deniziane

14. Fernanda

15. Vanessa Lopes

16. Matteus.

