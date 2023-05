A- A+

Redes Sociais Sósia de Ed Sheeran diz ter sido banido do TikTok por ser muito parecido com o cantor Jovem de 28 anos conta ter recebido um alerta da plataforma de que ele estaria se passando por outra pessoa

Um sósia do cantor britânico Ed Sheeran, de 32 anos, teve sua conta suspensa no TikTok após a plataforma de vídeos curtos alegar que o jovem estava se passando por outra pessoa. Ty Jones, de 28 anos, publicou um desabafo no Instagram pedindo ajuda de seus seguidores para recuperar o acesso à rede social. Ele afirma que tinha um aviso em caixa alta na descrição de seu perfil, em que informava aos internautas não ser o músico.

"O mais engraçado é que minha conta do TikTok foi banida por "personificação", quando meu nome era individual, minha biografia eram intitulada "NÃO SOU ED SHEERAN!" Meus vídeos consistiam em minha vida individual como uma sósia de celebridade etc", relatou o inglês em post feito nesta terça-feira.

"Tiktok acabou de me banir, eu contestei e, em poucos minutos, recebi uma resposta de que foi negado. Eu realmente me sinto totalmente discriminado pelo que pareço. Entrei em contato com a equipe de Ed Sheeran, e eles afirmam não ter envolvimento nesta ação tomada contra mim", complementou em desabafo na legenda da publicação.

Pela grande semelhança com o intérprete de "Shape of You", Jones atua como sósia do intérprete do ruivo há muitos anos, desde o início da carreira do cantor. Os dois já se encontraram, em janeiro de 2013, e o registro foi publicado em uma conta secundária de Ty no Instagram. Em um tuíte feito pelo compositor, em agosto do mesmo ano, o compositor brincou que ia usá-lo como um dublê para acobracias.

