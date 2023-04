Sósia de Kim Kardashian morre de parada cardíaca aos 34 anos após cirurgia plástica

A- A+

Uma modelo do site de conteúdo adulto OnlyFans morreu de parada cardíaca, na última quinta-feira, horas depois de passar por uma cirurgia clástica, informou o jornal britânico Daily Mil nesta quarta. Christina Ashten Gourkani, de 34 anos, era mais conhecida na internet como "Ashten G" e ganhou visibilidade por atuar como sósia da socialite Kim Kardashian, de 42. A morte da americana aconteceu em um hospital dos Estados Unidos, enquanto ela se recuperava da operação.

Agora, a família tenta arrecadar fundos para pagar as despesas do funeral, que deve acontecer na próxima semana. Os familiares têm usado as próprias redes sociais de Ashten para a vaquinha online de US$ 40 mil. Só no Instagram, a influenciadora acumulava 618 mil seguidores. Com a atual cotação do dólar, no Brasil, o valor da cerimônia equivale a mais de R$ 202 mil. Até o momento, os parentes conseguiram US$ 3.540 (R$ 17,8 mil).

Na plataforma de financiamento coletivo "GoFundMe", a família lamentou a morte precoce da modelo e pediu "que as pessoas possam se unir para ajudar nossa família a superar isso". "É com profunda tristeza e um coração partido imensamente pesado que temos que compartilhar a morte mais devastadora, infeliz e inesperada de nossa linda e amada filha e irmã Christina Ashten Gourkani", escreveram os familiares na descrição do site.

Veja também

BBB 24 Tadeu Schmidt anuncia a reabertura das inscrições para o BBB 24; saiba como se candidatar