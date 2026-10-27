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BEBÊ A BORDO Soso Careca anuncia primeira gravidez com MC Paiva; influencer está com 3 meses de gestação Influenciadora de 19 anos e funkeiro de 24 compartilharam a novidade nas redes sociais; casal enfrentou idas e vindas no relacionamento desde janeiro

A influenciadora digital Sophia Florence, conhecida nas redes como Soso Careca, de 19 anos, está grávida de seu primeiro filho com o funkeiro MC Paiva, de 24.

A novidade foi revelada pelo casal em uma publicação conjunta nas redes sociais, acompanhada de um ensaio fotográfico.

Na postagem, o cantor celebrou a gestação: "3 meses com o amor mais puro que existe".

O relacionamento dos dois veio a público em janeiro deste ano e, desde então, foi marcado por episódios de desentendimento que repercutiram entre os seguidores.

Um dos casos envolveu a influenciadora Malévola Alves, com quem Soso se desentendeu em abril.

Meses depois, em julho, o namoro chegou ao fim enquanto Soso estava nos Estados Unidos, onde participava de um intercâmbio.

A decisão de MC Paiva ocorreu após a influenciadora se reconciliar com Malévola durante uma transmissão ao vivo.

Segundo Soso, o cantor encerrou a relação sem conversar previamente com ela sobre o assunto.

A ruptura, no entanto, foi breve. Ainda naquele período, os dois retomaram o relacionamento.

Suspeitas antecederam confirmação

Antes do anúncio oficial, indícios de uma possível gravidez já circulavam entre os internautas.

Em setembro, Soso e MC Paiva foram vistos deixando uma unidade de atendimento obstétrico em São Paulo (SP), fato que alimentou especulações sobre a chegada de um bebê.

Mais recentemente, um vídeo publicado por uma internauta também despertou a curiosidade do público. As imagens mostravam os bastidores de uma sessão fotográfica realizada pelo casal, sem revelar inicialmente a finalidade do ensaio.

A partir dos registros, seguidores passaram a cogitar que as fotos seriam parte de uma preparação para anunciar a gestação, hipótese posteriormente confirmada pelos próprios artistas.



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