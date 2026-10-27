Soso Careca anuncia primeira gravidez com MC Paiva; influencer está com 3 meses de gestação
Influenciadora de 19 anos e funkeiro de 24 compartilharam a novidade nas redes sociais; casal enfrentou idas e vindas no relacionamento desde janeiro
A influenciadora digital Sophia Florence, conhecida nas redes como Soso Careca, de 19 anos, está grávida de seu primeiro filho com o funkeiro MC Paiva, de 24.
A novidade foi revelada pelo casal em uma publicação conjunta nas redes sociais, acompanhada de um ensaio fotográfico.
Na postagem, o cantor celebrou a gestação: "3 meses com o amor mais puro que existe".
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O relacionamento dos dois veio a público em janeiro deste ano e, desde então, foi marcado por episódios de desentendimento que repercutiram entre os seguidores.
Um dos casos envolveu a influenciadora Malévola Alves, com quem Soso se desentendeu em abril.
Meses depois, em julho, o namoro chegou ao fim enquanto Soso estava nos Estados Unidos, onde participava de um intercâmbio.
A decisão de MC Paiva ocorreu após a influenciadora se reconciliar com Malévola durante uma transmissão ao vivo.
Segundo Soso, o cantor encerrou a relação sem conversar previamente com ela sobre o assunto.
A ruptura, no entanto, foi breve. Ainda naquele período, os dois retomaram o relacionamento.
Suspeitas antecederam confirmação
Antes do anúncio oficial, indícios de uma possível gravidez já circulavam entre os internautas.
Em setembro, Soso e MC Paiva foram vistos deixando uma unidade de atendimento obstétrico em São Paulo (SP), fato que alimentou especulações sobre a chegada de um bebê.
Mais recentemente, um vídeo publicado por uma internauta também despertou a curiosidade do público. As imagens mostravam os bastidores de uma sessão fotográfica realizada pelo casal, sem revelar inicialmente a finalidade do ensaio.
A partir dos registros, seguidores passaram a cogitar que as fotos seriam parte de uma preparação para anunciar a gestação, hipótese posteriormente confirmada pelos próprios artistas.