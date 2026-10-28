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FAMOSAS Soso Careca e MC Paiva: quem é o casal que anunciou gravidez e virou assunto nas redes sociais? Influenciadora digital de 19 anos ganhou fama com vídeos de humor, enquanto funkeiro de 24 emplacou hits e passou a exibir rotina de luxo

Há quem conquiste a fama com discos, filmes, novelas — o que mais? E há quem arrebanhe milhões de fãs (ou, melhor, seguidores) diante da câmera do celular, mostrando um pouco da própria vida. A influenciadora digital Soso Careca, de 19 anos, e o funkeiro MC Paiva, de 24, conhecem bem esse universo, em que namoros, desentendimentos, reconciliações e outras tantas banalidades são acompanhados por uma multidão de desconhecidos. Na última terça-feira (27), os dois anunciaram que estão à espera de um filho e movimentaram as redes sociais, alcançando o topo dos assuntos mais comentados no X. Mas, afinal, quem é Soso Careca? Quem é MC Paiva?

A novidade foi revelada num ensaio fotográfico publicado no Instagram. Nas imagens, o casal aparece num campo de girassóis, exibindo registros de ultrassom e sapatinhos de bebê. "Três meses com o amor mais puro que existe", escreveu o cantor na legenda. A gestação, que já vinha sendo alvo de especulações desde setembro, será a primeira de Soso e marcará a terceira experiência de MC Paiva com a paternidade. O músico já tem dois filhos de relacionamentos anteriores.

Por trás do apelido de Soso Careca está Sophia Florence, uma criadora de conteúdo que ganhou popularidade no TikTok com vídeos de humor, maquiagem, moda e situações do cotidiano. O nome artístico nasceu de uma estratégia curiosa: no início, ela costumava utilizar um filtro que a deixava sem cabelos para evitar ser reconhecida por amigos e familiares. A brincadeira pegou, e o apelido acabou se tornando sua marca na internet.

A jovem passou a reunir um público interessado não apenas em seus vídeos, mas também nos acontecimentos de sua vida pessoal. Depois de concluir o ensino médio, ingressou na faculdade de Publicidade e Propaganda, mas decidiu interromper o curso presencial após começar a namorar MC Paiva. Segundo a moça, a agenda de compromissos do cantor dificultava a continuidade dos estudos. Ela afirmou, porém, que pretendia retomar a graduação a distância. Em julho, chegou a fazer um intercâmbio nos Estados Unidos.

Se Soso encontrou na exposição do cotidiano um caminho para a popularidade, MC Paiva chegou à fama pela música — embora também tenha aprendido a fazer da própria rotina uma atração à parte. Nascido em São José dos Campos, no interior paulista, Davi Paiva iniciou a carreira no funk em 2020. Antes de alcançar projeção nacional, trabalhou em diferentes empregos, entre eles o de chapeiro de lanchonete.

A virada aconteceu em 2022, com o sucesso de "Casei com a putaria", parceria com MC Ryan SP e Kotim que chegou ao topo das plataformas de streaming. Outras faixas, como "Fui mlk" e "Fala na cara", ajudaram a consolidar seu nome no funk paulista. Nas redes sociais, onde reúne milhões de seguidores, carros de luxo, viagens internacionais e artigos caros dividem espaço com os compromissos profissionais. Não por acaso, o artista também é conhecido pelo apelido de "Magnata".

O relacionamento dos dois foi assumido publicamente em janeiro deste ano e, desde então, ganhou contornos de novela, com direito a declarações apaixonadas, desentendimentos, rompimento e reconciliação. Quase tudo diante dos seguidores, naturalmente.

Uma das principais controvérsias envolveu a influenciadora digital Malévola Alves. Em abril, desavenças iniciadas nas redes sociais culminaram numa confusão num shopping de São Paulo, episódio em que MC Paiva foi acusado de transfobia. Meses depois, em julho, o namoro chegou ao fim quando Soso, que estava nos Estados Unidos, participou de uma transmissão ao vivo na qual fez as pazes com Malévola. De acordo com relato da influencer, o cantor não gostou da reconciliação e decidiu encerrar a relação sem conversar previamente com ela. A separação, no entanto, durou pouco.

Em setembro, o casal voltou a despertar a curiosidade dos seguidores ao ser visto em um pronto-socorro obstétrico. O episódio alimentou rumores de gravidez, que permaneceram sem confirmação até o anúncio desta terça-feira. A notícia mobilizou as redes sociais, além de provocar críticas de internautas à decisão de Soso de interromper os estudos aos 19 anos.

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