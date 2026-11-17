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Arte Sotheby's confirma leilão de obra de Van Gogh apesar de reivindicação de herdeiros "Châtaigniers en fleurs" (Castanheiros em flor), pintado em 1890 em Auvers-sur-Oise, na França, tem valor estimado em US$ 180 milhões (R$ 1,03 bilhão)

O leilão em Nova York de um quadro de Vincent van Gogh, contestado pelos herdeiros de um antigo proprietário judeu que o vendeu durante o regime nazista, continua previsto para quarta-feira (18), informou nesta segunda-feira (16) à AFP a casa de leilões Sotheby's.

"Châtaigniers en fleurs" (Castanheiros em flor), pintado em 1890 em Auvers-sur-Oise, na França, tem valor estimado em US$ 180 milhões (R$ 1,03 bilhão). Se atingir esse valor, estabelecerá um novo recorde para o artista holandês e será a obra mais cara vendida nesta temporada.

Os herdeiros do influente editor alemão Samuel Fischer, que adquiriu o quadro em Paris em 1909, questionam a venda da obra em 1936. Eles argumentam que Fischer só teria se desfeito do quadro em razão das perdas financeiras sofridas durante o regime nazista, informou o New York Times.

O advogado dos herdeiros, Gunnar Schnabel, radicado em Berlim, exige que a Sotheby's demonstre que o quadro foi vendido pelo seu valor de mercado e que a família teria realizado a venda independentemente do contexto político.

Schnabel não respondeu a um pedido de comentários da AFP.

A Sotheby's afirmou em um comunicado divulgado nesta segunda-feira que "realizou uma investigação minuciosa sobre o histórico de propriedade de 'Châtaigniers en fleurs'". A obra foi consignada a um marchand de Amsterdã entre 1932 e 1933 e vendida por 68 mil francos suíços em junho de 1936.

Essa "investigação, até o momento, não demonstrou que o quadro tenha sido vendido sob coação" ou por um valor inferior ao de mercado, acrescentou a Sotheby's.

A casa de leilões informou que continua em diálogo com os herdeiros de Fischer e que se comprometeu a trabalhar "em busca de uma solução mutuamente satisfatória".

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