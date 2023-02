A- A+

Cultura+ "Sou curioso", diz Cristian ao se defender de acusação de intolerância religiosa no BBB 23 O ex-brother foi eliminado na noite de terça (21) e participou do programa Mais Você

O ex-BBB Cristian, eliminado na noite de terça (21), participou, na manhã desta quarta (22), do Mais Você, e se defendeu das acusações de intolerância religiosa contra Fred Nicácio. "Eu sou muito curioso em relação a religiões. Não foi minha intenção falar mal da religião dele. Preconceito não é algo que faz parte da minha raiz", justificou.

Cristian também comentou que sua conversa com Nicácio após o recado de Tadeu Schmidt sobre diversidade religiosa não foi franca o suficiente e ele espera ter a oportunidade de conversar com a equipe do brother. "Não tivemos tempo hábil de realmente ter uma conversa franca sobre o que aconteceu aquela noite. Peço desculpas e quero conversar com os ADMs dele", finalizou.

