"Sou tua amiga, por acaso?", veja a íntegra da treta entre Isabelle e MC Bin Laden no BBB 24

Após a votação para formar mais um Paredão do BBB 24, na noite deste domingo (28), que levaram Isabelle, Alane, Luigi e Juninho para a berlinda do reality, a manauara Isabelle conversava amenidades com o pagodeiro Rodriguinho e outros participantes, na área externa da casa, quando MC Bin Laden chegou e soltou uma indireta, falando para Rodriguinho sobre o voto da Cunhã em Lucas.



“Quem votou no Lucas ali… Bicho, a falsidade exala mais do que tudo, velho!, disparou o funkeiro. Batendo palmas, Isabelle foi tomar satisfações pela ofensa. "O que é que tu tá falando, maninho? Quer falar pra mim? Eu falei com ele que ia votar nele! Qual que é?, indagou a sister. O quê? Eu falei com você?", questionou a manauara.



"Você é falsa mesmo!", reforçou Bin Laden. "Falso é você! Eu falei com ele que ele é um dos meus votos. Eu conversei com ele antes. E qual que é o problema? Não tem que votar? Aqui é um jogo!", disse a sister.

"Porque você é falsa…", insistiu Bin Laden. "Falsa por quê? Eu sou tua amiga por acaso, para ter sido falsa?", respondeu Isabelle. "Você foi falsa!", repetiu o MC. "Falsa que horas? Qual é o problema? O que é que tu fica cuspindo aí? Chega pra mim e fala!", reclamou a manauara. "Tô cuspindo pra você ouvir mesmo!", falou o brother. "Não, mas você chamou o Rodriguinho, meu nome é Isabelle! Tu quer falar comigo, fala comigo!", desafiou.



"Mas porque você está gritando?", perguntou Bin Laden. "Porque eu estou a fim de gritar e de falar alto. É meu jeito!", disse. Não vou conversar com alguém que grita", disse o brother. "Não conversa poque não me chamou, tu chamou o Rodriguinho!", retrucou Isabelle.



E a treta continuou por um longo tempo, fora e dentro da casa. Davi permaneceu ao lado da manauara e em silêncio. Só a aconselhou a ir para o quarto depois que a briga acabou.



Na íntegra, a treta em Curicica:

Isabelle Nogueira Obama X Bin Laden

