A- A+

FESTIVAL Soul music do cantor Leon Bridges surpreende o público no The Town Expoente da nova geração da soul music e do R&B abriu o show com "Smooth Sailin"

No palco The One, Leon Bridges inaugura nova forma de ver shows no The Town: com fãs curtindo a tranquilidade, confortáveis, sobre cangas e até sofás infláveis.

O expoente da nova geração da soul music e do R&B, abriu o show com “Smooth Sailin”, do começo da carreira, e “Texas Sun”, da parceria com o trio texano também com pegada soul Khruangbin.

Um pouco mais vazio do que o visto nesse palco em questão, o show atraiu pessoas que não conheciam o artista, mas se aproximaram do palco pelo som e pelo visual. Ouviam se buxixos de “nunca ouvi falar dele e adorei”. Pesou positivo para lado de Leon sua esperta dupla de backing vocals que brilharam em bonitos solos como na canção “Across The Room”, fruto da curiosa parceria do artista com o duo de som eletrônico Odesza.

O soul sofisticado e sessentista que permeia o repertório do rapaz irradia também para o visual. Ele subiu ao palco do The Town com calças de bocas alargadas, sapato preto de salto ligeiramente mais avantajado, cinto de fivela, camisa florida e um par de óculos escuros.

Um look retrô em comparação com a profusão de glitters e taxas usadas pelos jovens que apinharam o Autódromo de Interlagos.

A apresentação ocorre cinco anos após sua passagem pelo país, para abrir a então turnê de Harry Styles, em 2018, nesta noite o artista reuniu mesmo um séquito de casais apaixonados que curtiram juntinhos o balanço de “Brown Skin Girl”, de um de seus mais antigos repertórios, e "Mrs.", do elogiado álbum Good Thing (2018).

O final de show quase se deu com uma versão quase Acapella (não fosse uma guitarra que surgia timidamente) de “River” — uma das músicas que catapultaram sua carreira. Um volume interessante da plateia deixou os lugares confortáveis no chão para acompanhar em pé.

Veja também

Acidente Ator Kayky Brito continua sedado sob cuidados médicos em UTI no Rio de Janeiro, diz boletim médico