"South Park" estreia nova temporada colocando Donald Trump na cama com Satanás

A 27ª temporada da animação "South Park" começou na última quarta feira de forma bombástica, sem piedade com Donald Trump. O presidente americano foi alvo de diversas piadas dos roteiristas, mas não só ele. A Paramount, empresa que comprou os direitos de exibição da produção há poucos dias, também não foi poupada, principalmente por ter cedido a pressões de Trump em relação programa jornalístico "60 minutes" e cancelado o talk show "The late show with Stephen Colbert", apresentado por um ferrenho crítico do magnata.

Chamado de “Sermon on the mount” ("Sermão no monte", em tradução livre), o capítulo mostra Trump na cama com Satanás, personagem recorrente da série. O presidente é retratado por uma foto de seu rosto em cima de um corpo animado. Há uma cena feita em deepfake, no qual Trump aparece totalmente nu caminhando num deserto e o tamanho de seu pênis é motivo de diversas piadas.

O pisódio tem ainda referências ao presidente e sua vontade de anexar o Canadá; aos processos bilionários que ele costuma ameaçar seus oponentes (ele faz isso com os pais da cidade de South Park, ameaçando-os com uma possível condenação de US$ 5 bilhões, e fecha um acordo de US$ 3,5 bilhões com o adendo de ue a população transmita mensagens a seu favor) e a Jeffrey Epstein, milionário que se matou na cadeia, depois de ser preso por acusações de pedofilia, e que mantinha relações com poderosos, inclusive com o próprio presidente. Trump prometeu revelar os segredos de justiça do processo, mas agora reluta em fazê-lo.

