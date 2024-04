Soweto cancela festa de 50 anos de Belo e 30 da banda após separação entre o cantor e Gracyanne

A- A+

No clima que culminou na separação entre Belo e Gracyanne, sobrou até para o Soweto, grupo de pagode do qual o cantor foi vocalista e que comemora 30 anos. Segundo o Extra, uma festa que estava programada para o grupo e para os 50 anos de Belo foi cancelada. Uma coletiva de imprensa que aconteceria nesta quinta-feira (18) para tratar da turnê da banda também foi desmarcada.

Gracyanne Barbosa e Belo estão separados depois de 15 anos de relacionamento. A modelo confirmou que viveu um relacionamento extraconjungal com o personal trainer Gilson de Oliveira, enquanto estava casada.

A decisão de terminar o casamento teria partido de Gracyanne. Os dois estariam há algum tempo contornar uma crise no casamento que era de conhecimento de toda a família. Gracyanne e Gilson se conheceram no fim de 2021, mas começaram a treinar juntos em 2022. Até Belo já chegou a treinar com o personal.





Belo estava se preparando para entrar em turnê comemorativa com o Soweto. Trata-se do retorno dele ao grupo após 23 anos. A tour passaria por mais de 30 cidades do Brasil e do exterior. Criado em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, o Soweto foi um dos grandes nomes da geração de pagode dos anos 1990, responsável por clássicos do gênero como "Farol das estrelas" e "Refém do coração".

