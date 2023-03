A- A+

K-POP So!YoON! lança clipe de "Smoke Sprite" com RM, do BTS; assista Vocalista da banda sul-coreana de indie rock SE SO NEON lançou seu segundo álbum solo de estúdio, "Episode1: Love" nesta terça-feira (14)

A vocalista da banda sul-coreana de indie rock SE SO NEON, Hwang So-yoon, mais conhecida pelo nome artístico So!YoON!, lançou seu segundo álbum solo de estúdio, "Episode1: Love" nesta terça-feira (14), com destaque para a faixa-título, "Smoke Sprite", gravada em parceria com RM, líder do BTS.

A canção, composta e escrita por ambos, ganhou um videoclipe, em que a cantora e o rapper aparecem em locais diferentes e, na sequência, surgem de costas um para o outro, com roupas escuras, num ambiente também escuro, iluminados por alguns feixes de luz que recaem sobre eles. Confira:

Em fevereiro, So!YoON! divulgou ainda o single de pré-lançamento "BAD" e a música "Canada".

"Smoke Sprite" é uma das 11 faixas de "Episode1: Love", que inclui uma colaboração com Park Jiyoon em "LOVE (a secret visitor)". Esta artista convidada, inclusive, participa da canção "No.2", do primeiro álbum de estúdio de RM, chamado "Indigo", que foi lançado no final de 2022 e conta com diversas outras parcerias.

