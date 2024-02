A- A+

BBB 24 Sozinha, Yasmin fala mal de Davi e brother quase escuta Modelo estava retirando as roupas do motorista da máquina de lavar, pouco antes dele chegar ao local

Yasmin falava mal de Davi na lavadeira do “BBB 24”, nesta segunda-feira (5), e quase foi flagrada pelo baiano. A modelo reclamava do brother enquanto retirava as roupas dele da máquina para colocar as suas para lavar.

“Vou te contar, sério mesmo... Ah, claro, eu passo todas as suas roupas, pessoa que vota em mim e me deu a pulseira para eu me f***. Deixa que eu passo as suas roupas, pode deixar, cara de pau”, esbravejou.

O motorista chegou ao local pouco tempo depois, sem conseguir ouvir o que Yasmin disse. Ele ainda agradeceu a modelo por ter retirado as suas roupas da máquina de lavar. Irritada com a situação, a sister foi para o Quarto Fada e desabafou com Wanessa Camargo.

“Eu tinha que botar umas roupas na máquina, aí o Davi... as roupas dele que estavam na máquina, ele pediu para eu tirar e passou para a máquina de secar. Eu fiquei pensando que, se eu não virar monge agora, eu não viro nunca mais. Cara de pau!”, relatou.

Yasmin seguiu falando sobre o assunto: “Ontem, quando ficou gritando ali, não tinha isso, né? Acho que da próxima vez que ele falar comigo eu só vou responder sabe o quê? Psiiiii’”, afirmou a modelo, fazendo referência ao som que Davi fez na discussão que teve com ela.

Wanessa, no entanto, desencorajou a amiga a seguir com o plano. “Não faz, não, que a gente não sabe, né? Não faça o que o outro faz nunca, nem brinca, nem repita”, aconselhou.

Veja também

celebridades ''Escola nova, amigos novos'': Aline Wirley relata fase de adaptação dos filhos na volta às aulas