Arte SP-Arte abre hoje ao público com galeristas otimistas e colecionadores internacionais de olho no Bra Com 102 expositores, 21ª edição do evento continua até domingo com vendas celebradas em contraposição à queda do mercado externo

No exterior, os ventos não são favoráveis ao mercado de arte, que caiu a números pré-pandêmicos após um momento de recuperação com o fim da quarentena. Contudo, os números apontados por relatórios como o da Artprice (que mostrou queda de 33,5% no volume de negócios em 2024, o mais baixo desde 2009) ou o da Artnet (com retração de 27,9% nas vendas das maiores casas de leilão do mundo) ficam barrados na entrada do Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, onde, na quarta-feira (2), foi inaugurada a 21ª da SP-Arte, principal feira do segmento na América Latina.

Aberta a convidados na quarta-feira e ao público na quinta (3), a feira, que segue até domingo (6), parece imune ao pessimismo do mercado global com os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio ou com as incertezas da economia internacional sob as novas regulações tarifárias dos EUA.

Já na manhã de quarta-feira, galeristas, colecionadores, curadores e artistas se felicitavam nos estandes e corredores do prédio projetado por Oscar Niemeyer, com vendas celebradas desde antes da abertura.

— Para o bem ou para o mal, o mercado brasileiro é mais blindado às oscilações internacionais. Temos colecionadores muito ativos, que garantem uma certa estabilidade. Então não subimos absurdamente nos momentos de alta, nem caímos tanto quando mercados como o americano, o europeu ou o chinês recuam — avalia Fernanda Feitosa, diretora executiva e fundadora da feira.

— Evidentemente, no longo prazo, é desejável que o Brasil seja mais integrado ao comércio nos principais centros. Mas num momento em que a inflação preocupa americanos e de tantas dúvidas com a política tributária de Trump, contar com a força do mercado local nos dá fôlego.

A feira traz um pequeno aumento no número de galerias, de 99, em 2024, para 102 este ano, incluindo com 12 internacionais, e dez novos espaços no setor de design (de 71 para 91, em 2025). Nos dois andares dedicados à arte, nove galerias fazem sua estreia na feira, a exemplo da nova-iorquina Emmanuelle G. Contemporary, a chilena Andrea Brunson, a colombiana Casa Zirio e a inglesa Cecilia Brunson.

— Achei a feira organizada, com muita qualidade no que é mostrado e com colecionadores sérios e interessados. Meus amigos brasileiros me falaram para aplicar para a feira, mesmo com as dificuldades, como os altos impostos daqui e o fato de serem mais fechados a novos artistas internacionais — diz a francesa radicada em Nova York Emmanuelle Grelier, dona da galeria. — Mas está sendo uma boa oportunidade de conhecer artistas e colecionadores locais e apresentar um pouco da produção americana.

Inaugurada ano passado, a carioca Flexa faz sua estreia na feira com uma seleção formada apenas por artistas mulheres, de diferentes gerações e origens, como Tomie Ohtake, as Lygias (Clark e Pape), Yayoi Kusama, Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, Sonia Gomes, Vivian Caccuri e Tadáskía.

— Há muitas lacunas da presença feminina na história da arte, o que vem mudando ao longo do tempo. O caso do Brasil, no entanto, é um pouco fora da curva, com um protagonismo de artistas mulheres desde o século XX, o que buscamos pontuar nessa estreia na feira — explica a crítica de arte e sócia da galeria, Luisa Duarte.

Outra estreia é a da paulistana Yehudi Hollander-Pappi, que chega à feira poucos dias depois de abrir as portas em uma das casas da Vila Modernista, no bairro dos Jardins.

— A galeria nasceu da convivência de artistas jovens, muitos deles sem nunca ter tido representação, e com trabalhos em formatos que não sejam a pintura ou a escultura tradicionais, como o vídeo. São muitas estreias juntas, acabando de abrir e fazendo a primeira feira da vida — celebra Sofia Pappi, uma das sócias da galeria.

Veterano do mercado de arte popular mas também estreando na SP-Arte, Jacques Ardies decidiu sua participação após fazer duas edições da SP-Arte Rotas Brasileiras, que acontece no segundo semestre:

— É uma oportunidade de mostrar artistas que são patrimônio do Brasil numa feira maior. Decidimos que era hora da experiência e quebramos o porquinho das economias para dar esse passo mais alto.

Taunay repatriado

Entre as galerias estabelecidas no mercado e frequentes na feira, estão nomes como Luisa Strina, Almeida & Dale, Mendes Wood DM, Vermelho, Nara Roesler, Fortes D’Aloia & Gabriel,

A Gentil Carioca, Pinakotheke, Paulo Darzé, Silvia Cintra + Box 4.

Algumas delas destacam obras que viraram sensação entre o público, a exemplo da Galatea, que trouxe à feira um painel pintado em 1969 por Di Cavalcanti, que até então só podia ser visto no hall do Edifício Machado de Assis, em Copacabana.

A expectativa é que ele alcance entre R$ 6 milhões e R$ 8 milhões.

— Essa obra foi encomendada pela construtora que fez o prédio, e é a primeira vez que sai, vindo para a feira. É interessante ver como ele incluiu elementos de época, fazendo alusão à obra do Machado de Assis — observa o curador Tomás Toledo, sócio-fundador da galeria.

Outra obra que despertou a curiosidade é a tela “O Aqueduto do Rio de Janeiro e a Rua Mata-Cavalos” (1816-17), paisagem de Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830), comprada na França e repatriada pela carioca Danielian. Na feira, está à venda por R$ 3,8 milhões.

— É uma tela que estava no catálogo raisonné mas não se sabia o paradeiro. Estava numa coleção particular na França, mas constava como um aqueduto em Roma. O ideal é que permanecesse no Brasil, numa coleção pública. Duas instituições já demonstraram interesse, vamos torcer — diz Ludwig Danielian, sócio da galeria.

Outro ponto celebrado pela organização da SP-Arte é a presença de colecionadores internacionais, cerca de 70 deles na cidade.

Alguns deles desenvolvem uma relação com a feira e artistas brasileiros, como no caso do americano radicado na Tailândia David Teplitzky.

Colecionador de nomes como Keith Haring, Robert Mapplethorpe e Andy Warhol, ele veio à feira principal no ano passado, voltou para a Rotas Brasileiras e passou a se interessar pela produção nacional.

Ontem, dividiu com o curador e galerista Ricardo Sardenberg uma mesa sobre colecionismo no Palco SP-Arte, uma das novidades da edição.

— A arte brasileira não é só vibrante e dinâmica, mas importante historicamente também. Acho que a arte reflete um pouco do seu modo de viver, com muita diversidade, pessoas de muitas etnias vivendo juntas, isso é algo mais bem-sucedido aqui do que em outras culturas — comenta Teplitzky. — Vemos essa energia em obras da Beatriz (Milhazes), da Marina Rheingantz, do Luiz Zerbini.

