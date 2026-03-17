SPA das Artes volta às ruas do Recife com edital aberto e programação em setembro

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A capital pernambucana voltará a transformar seus espaços urbanos em palco para a produção contemporânea de artes visuais. A Prefeitura do Recife anunciou a retomada da Semana de Artes Visuais (SPA), iniciativa que resgata o histórico SPA das Artes, consolidado no início dos anos 2000 como uma das experiências mais marcantes do setor no País.



Com a proposta de reaproximar arte e cidade, a programação pretende ocupar ruas, praças, pontes e equipamentos culturais, estimulando o diálogo entre artistas, território e público.



A iniciativa reforça o papel da arte como ferramenta de reflexão sobre o cotidiano urbano, suas dinâmicas sociais e seus múltiplos olhares.



O processo seletivo já está em andamento e pode ser consultado na plataforma Cultura Recife, com prazo de inscrição até 6 de abril.





A convocatória contempla quatro eixos criativos. Dois deles são exclusivos para moradores da cidade há pelo menos seis meses: a ativação de ateliês e espaços independentes, voltada a ações descentralizadas como exposições, lançamentos e performances; e o Salão Recife de Artes Visuais, que reunirá obras de diferentes linguagens em mostra coletiva.



As outras duas categorias são abertas a proponentes de todo o Brasil. Entre elas, estão as Ações de Rua, que englobam intervenções urbanas e performances em contato direto com o espaço público, e a Mostra de Videoarte, dedicada a trabalhos audiovisuais exibidos em circuitos itinerantes pela cidade.



A edição contará com orçamento aproximado de R$ 1,2 milhão, dividido entre recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e investimento municipal.



O evento está previsto para acontecer entre os dias 19 e 27 de setembro, com a proposta de descentralizar as atividades e alcançar todas as regiões político-administrativas do Recife.



Como estratégia de fortalecimento da cena local, a maior parte dos recursos será destinada a artistas residentes na cidade. Parte desse montante será direcionada prioritariamente a iniciativas oriundas de áreas periféricas.



O edital também estabelece critérios de inclusão, prevendo cotas para pessoas negras, indígenas e com deficiência.



Ao todo, serão selecionadas dezenas de propostas distribuídas entre as quatro categorias, com valores de incentivo que variam conforme o formato de participação. Cada proponente poderá submeter até dois projetos.



Mapa das Artes

Além do fomento direto à produção artística, a programação inclui a criação do Mapa das Artes 2026, uma plataforma digital georreferenciada que reunirá informações sobre artistas, coletivos, espaços e serviços ligados à cadeia produtiva das artes visuais na cidade.



O cadastro será aberto ao público em geral, independentemente da participação no SPA, com inscrições previstas entre maio e julho.



A ferramenta será lançada no primeiro dia do evento e ficará disponível no site www.culturarecife.com.br e no aplicativo Conecta Recife, ampliando a visibilidade dos agentes culturais e contribuindo para a articulação do setor.

* Com informações da assessoria

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