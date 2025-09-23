A- A+

música "Speed Demon", de Justin Bieber, ganha videoclipe; assista A música faz parte do seu oitavo álbum de estúdio, "Swag 2

Leia também

• Música brasileira se destaca no Grammy Latino 2025

• Bia Villa-Chan lança "Deixe Ela", música e videoclipe já estão disponíveis nas plataformas

• Após sete anos, abertura do Festival Mimo enche Olinda de música nesta sexta (12)

O cantor e compositor canadense Justin Bieber lançou o videoclipe de “Speed Demon”, nesta segunda-feira (22). A música faz parte do seu oitavo álbum de estúdio, "Swag 2", que foi lançado de surpresa no dia 5 de setembro de 2025.

"Vejo vocês em abril", publicou o artista na pdivulgação do clip no seu instagram, provavelmente se referindo ao seu show no Coachella 2026. Bieber não performa desde 2022.

Assista o vídeo:

Veja também