"Speed Demon", de Justin Bieber, ganha videoclipe; assista
A música faz parte do seu oitavo álbum de estúdio, "Swag 2
O cantor e compositor canadense Justin Bieber lançou o videoclipe de “Speed Demon”, nesta segunda-feira (22). A música faz parte do seu oitavo álbum de estúdio, "Swag 2", que foi lançado de surpresa no dia 5 de setembro de 2025.
"Vejo vocês em abril", publicou o artista na pdivulgação do clip no seu instagram, provavelmente se referindo ao seu show no Coachella 2026. Bieber não performa desde 2022.
Assista o vídeo: