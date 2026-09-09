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MÚSICA Spice Girls dão pistas de possível retorno 30 anos após sucesso de "Wannabe" Até o momento, o grupo não revelou oficialmente qual será a novidade

As Spice Girls deram pistas de que podem preparar uma novidade para marcar os 30 anos de "Spice", primeiro álbum da carreira do grupo. Um vídeo publicado pelas integrantes nas redes sociais apresenta uma mensagem enigmática com possíveis indicações sobre as próximas ações da banda.

Uma das pistas aparece em um anúncio mostrado na gravação. Ao ampliar a imagem, é possível identificar a data 10 de setembro de 2026, além da indicação de que uma possível novidade será revelada às 14h no horário de Londres (10h no horário de Brasília) desta quinta-feira, 10.

A mesma peça traz a sequência "061126", que, para os fãs do grupo, pode indicar 6 de novembro de 2026 como uma possível data de lançamento. O álbum "Spice" chegou originalmente ao público em 4 de novembro de 1996.

Fãs podem estar envolvidos

O anúncio também apresenta perguntas direcionadas aos admiradores do grupo: "Você é fã das Spice Girls e sabe cantar e dançar?" Na sequência, aparece: "Você é um super fã, colecionador e amante da música?"

O material ainda descreve as Spice Girls como um grupo pop feminino com nove álbuns que chegaram ao primeiro lugar no Reino Unido e mais de 100 milhões de cópias vendidas globalmente.

Até o momento, o grupo não revelou oficialmente qual será a novidade.

"Spice" completa 30 anos

Lançado em novembro de 1996, "Spice" foi responsável por apresentar ao público músicas que se tornaram conhecidas na trajetória das Spice Girls.

O primeiro single, "Wannabe", chegou ao topo das paradas em diferentes países. Depois, "Say You’ll Be There" e "2 Become 1" também alcançaram o primeiro lugar.

O álbum ainda rendeu o single duplo "Mama / Who Do You Think You Are", levando o grupo a conquistar quatro músicas consecutivas no topo da parada britânica com seu primeiro disco.

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