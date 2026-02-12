A- A+

Streaming "Spider-Noir", série do Homem-Aranha com Nicolas Cage, ganha prévia e data de estreia Além de Cage, produção conta com nomes de peso como Lamorne Morris, Li Jun Li e Karen Rodriguez

A nova série do Homem-Aranha ganhou seu primeiro trailer e sua data de estreia nesta quinta-feira, 12. Com Nicolas Cage como protagonista, a produção do Prime Video adapta a série de quadrinhos Homem-Aranha Noir - uma versão alternativa do herói da Marvel que vive em um universo inspirado pelo cinema noir e a ficção pulp.





A série, que contará com oito episódios, estreia no dia 27 de maio deste ano. Para combinar com a estética noir, a produção será lançada em duas versões - uma em preto e branco e outra em cores. Os trailers, pôsteres e demais materiais de divulgação, inclusive, também estão disponíveis nos dois formatos.

A série narra a história de Ben Reilly (Nicolas Cage), um investigador particular envelhecido e sem sorte na Nova York dos anos 1930. Antigamente, Reilly era um super-herói conhecido como o "Aranha". Após uma tragédia na vida pessoal, no entanto, ele abandona as atividades como herói. Quando o passado bate a porta, Reilly é obrigado a vestir o manto novamente.

Além de Cage, a produção também conta com nomes como Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson no elenco. A série é comandada pelos cineastas Harry Bradbeer, Oren Uziel e Steve Lightfoot, além de ter envolvimento de Phil Lord e Christopher Miller - a dupla criativa responsável pela animação Homem-Aranha no Aranhaverso.

O personagem Aranha Noir, inclusive, esteve presente no longa que venceu o Oscar de Melhor Animação em 2019 e foi dublado por Nicolas Cage na versão original. Os criadores da série, no entanto, garantem que não se trata do mesmo personagem, mas de uma outra versão alternativa.



Confira o trailer:

