Cultura Spok e Afoxé Omô Nilê Ogunjá se apresentam no Paço do Frevo neste fim de semana Com horário ampliado, museu promove Roda de Frevo, no sábado (24), e ensaio do Afoxé, no domingo (25)

Frevo e afoxé ditarão o ritmo do Paço do Frevo, no Bairro do Recife, neste final de semana. No sábado (24), às 15h, tem mais uma edição da Roda de Frevo com o Maestro Spok. Já no domingo (25), o Ensaio Aberto recebe o Afoxé Omô Nilê Ogunjá, Às 16h30. O museu ampliou seus horários até o final de fevereiro.



O equipamento cultural da Prefeitura do Recife gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) está funcionando de terças a sextas, das 10h às 18h; e aos sábados e domingos, das 11h às 19h, com entrada dos visitantes encerrada 30 minutos antes do fechamento.

Programação

A segunda Roda de Frevo do ano será comandada pelo Maestro Spok, neste sábado (24), a partir das 15h. A apresentação reúne cerca de 50 músicos num palco montado em frente ao Paço. Cada um leva seu instrumento e, junto ao maestro, executa repertório com clássicos e inéditos.



O acesso é gratuito, bastando chegar e frevar. Realizada desde 2015, a Roda de Frevo é um projeto em que Spok, um dos principais nomes do Frevo contemporâneo, forma um orquestrão, celebrando e renovando o estilo enquanto Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

No domingo (25), chega com o Ensaio Aberto do Afoxé Omô Nilê Ogunjá, Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. Fundado em 2004, no bairro do Ibura, o grupo celebra a cultura afro-brasileira através da música, da dança e da percussão, promovendo a identidade negra e o antirracismo.



Cerca de 60 integrantes vão participar do ensaio-apresentação, que começa às 16h30, no terceiro piso. A entrada se dará mediante o ingresso de visitação ao museu (R$ 10 e R$ 5, meia).

A programação pré-Carnaval do Paço do Frevo tem o apoio da Pitú.

SERVIÇO

Roda de Frevo com Spok

Quando: Sábado, 24/1, às 15h.

Onde: Na rua, em frente ao Paço do Frevo.

Acesso gratuito

Ensaio do Afoxé Omô Nilê Ogunjá

Quando: Domingo, 25/1, às 16h30.

Acesso mediante ingresso de visitação ao museu

Visitas ao Paço do Frevo

Local: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife.

Horários: terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h.

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

