Música Spok e Orquestra recebem convidados na última Quinta do Galo do ano; confira A festa começa nesta quinta-feira (21), às 19h e conta ainda com apresentações de grupos culturais; ingressos estão à venda no local ou online pela Bilheteria Digital

A última Quinta no Galo do ano prepara os foliões para o Carnaval 2024. A prévia carnavalesca, que acontece na sede do Galo da Madrugada, recebe, nesta quinta-feira (21), o maestro Spok e sua orquestra, além de cantores convidados. A festa começa às 19h e conta ainda com apresentações de grupos culturais - entre eles, maracatus, passistas e bloco lírico. Os ingressos custam R$ 50, individual, e R$ 250 a mesa para quatro pessoas (à venda na Bilheteria Digital e no local).

“Emociona muito tocar no palácio do Galo, que é, realmente, o templo sagrado do nosso carnaval, onde a gente recebe todas as energias e boas vibrações para os dias de momo. As Quintas do Galo são, pra mim, de fato, a abertura do carnaval, é quando ele manda o maior bloco do mundo anunciar a todos nós, artistas e foliões em geral, que está se aproximando a folia”, avalia Spok.

Para o show desta quinta, o músico promete uma noite de muitos encontros e celebração. “Vou estar com pessoas muitos queridas, como André Rio, que é um dos primeiros artistas com quem toquei aqui em Pernambuco; Beto Hostis, um dos maiores sanfoneiros do mundo, sem nenhum exagero; Gizelle Dias, que é uma menina que tem um importante e belíssimo trabalho dentro das manifestações pernambucanas; e Ylana, minha filha, grande cantora e compositora da qual sou fã incondicional”, afirma o anfitrião da noite.

Apresentam-se, ainda, na última Quinta no Galo de 2023, os maracatus Leão Formoso e Estrela Dalva, Saltos Cia de Dança, Bloco das Ilusões e fantasias do Galo.

SERVIÇO:

Quinta no Galo

Data: 21 de dezembro de 2023

Local: sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José)

Horário: 19h

Atração principal: Spok e orquestra

Convidados: André Rio, Beto Hortis, Gizelle Dias e Ylana

Apresentações de passistas, maracatus, bloco lírico e fantasias.

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas), à venda no local e pela Bilheteria Digital

Informações e reservas: (81) 3224-2899

