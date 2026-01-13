A- A+

CARNAVAL 2026 Spok e Silvério Pessoa comandam o frevo no fim de semana no Bairro do Recife Programação, no Paço do Frevo, inclui também atividades para crianças, cursos e outras ações voltadas para o Carnaval

Vai ter a batuta do Maestro Spok na "Roda de Frevo" e também o comando de Silvério Pessoa no "Frevo de Mesa" neste sábado (16), em mais uma edição dos projetos do Paço do Frevo, no Bairro do Recife.



A programação, com início às 16h30, "bota na roda" músicos - profissionais e amadores - em um orquestrão sob o comando de Spok. Silvério assume o frevo a partir das 18h30. O acesso aos shows é gratuito.

Na Roda, Spok recebe músicos com seus instrumentos para execução de repertório com clássicos do ritmo, além de cancioneiro inédito.

Já Silvério, em seu Frevo de Mesa, leva a inspiração das rodas de samba para que músicos e artistas apresentem sua arte em formato intimista, com o público ao redor.









Com direção musical de Renato Bandeira, será o frevo o eixo temático do encontro, mas no repertório caberá também samba, reggae, pop, brega e manifestações que passam pelo coco, pelo macaratu e pela ciranda.

Outras atividades

Além do Frevo, no espaço que salvaguarda o ritmo, janeiro segue fervendo com cursos, atividades para os pequenos e também voltadas a pessoas idosas.



Nesta quarta (14), por exemplo, o curso "Piruetas e Sombrinhas" leva vivências carnavalescas para crianças.



Já o legado de Carlos Fernando, o "inventor do Frevo moderno", será rememorado em seminário que leva o nome do compositor de "Asas da América", nesta quinta (15) e sexta (16).



Ainda na sexta-feira, o Paço - equipamento cultural da Prefeitura do Recife, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) - oferece oficinas no projeto "Frevações", nos períodos da manhã (para idosos) e à tarde (adolescente e adultos).



No fim de semana o museu segue a todo vapor, em festejo pelos 30 anos do Afoxé Oxum Pandá, no domingo (18).

SERVIÇO

Roda de Frevo com Spok e Frevo de Mesa com Silvério Pessoa

Quando: Sábado (17), a partir das 16h30

Onde: Paço do Frevo (em frente ao museu) - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo



Ingressos para visitação aoo museu, a partir de R$ 5 (com entrada gratuita às terças-feiras)

