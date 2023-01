Spok Frevo Orquestra e convidados animam a primeira Quinta do Galo de 2023

A- A+

A pouco mais de um mês para o Carnaval 2023, o Galo da Madrugada traz em sua primeira Quinta no Galo do ano de 2023. O comando musical ficará por conta do maestro Spok e sua orquestra, convidando ao palco Bia Villa-Chan, André Rio e Sérgio Andrade – da Banda de Pau e Corda. O evento acontece nesta quinta-feira (5), a partir das 20h.



“Pra mim, é uma felicidade e uma honra muito grande estar iniciando as Quintas no Galo de 2023, um evento que já está no calendário não só do Galo como do carnaval de Pernambuco no geral. É de imenso prazer, pois desde que me entendo de profissional que toco no Galo”, conta Spok.



O artista iniciou nos desfiles da agremiação ainda como integrante de bandas. “Desde então, nunca deixei de participar do bloco, que recebe a gente com a proteção máxima para o restante dos dias de carnaval. É uma questão de alma, espiritual, participar do Galo e já vamos começar aquecendo quinta-feira”, relembra o maestro.

Sobre os artistas convidados para o show desta quinta, Spok diz se tratarem de grandes parceiros em sua trajetória musical ao longo dos anos. “A Banda de Pau e Corda, por exemplo, foi o primeiro grupo que toquei quando vim pro Recife. Receber Sérgio Andrade é, portanto, de uma alegria enorme. Também vão estar conosco André Rio, com quem também trabalhei e aprendi muito e, por fim, a multi-instrumentista Bia Villa-Chan, grande pesquisadora e conhecedora da nossa música”.



Como de costume, o músico promete uma verdadeira celebração ao frevo e seus gêneros na apresentação desta Quinta no Galo. “O público pode esperar muita verdade, amor e carinho nesse repertório bem bacana, que irá contar um pouco da história do ritmo. Tanto o instrumental quanto o de bloco e o cantado. Vamos levar toda poesia do frevo pra todo

mundo lá na sede do Galo”, finaliza Spok.



A previa irá contar, ainda, com apresentações dos passistas da Saltos Cia de Dança, tribo indígena Tapirapé, maracatu Leão da Campina, capoeira Pernambuco Arte Cultural e bloco lírico Com Você no Coração.

Serviço:

Quinta no Galo: Spok Frevo Orquestra e convidados (André Rio, Bia Villa-Chan e Sérgio

Andrade)

Data: 05 de janeiro de 2023

Local: sede do Galo da Madrugada (Palácio Enéas Freire)- Rua da Concórdia, 984.

Horário: a partir das 20h

Ingressos: R$ 40 (individual) e R$ 200 (mesa para quatro pessoas)- à venda no local ou online

pelo Sympla

Informações e reservas: (81) 3224-2899

Veja também

CINEMA 'Avatar: O caminho da água' bate mais de US$ 1,48 bilhão de vendas globais e tem 12ª maior bilheteri