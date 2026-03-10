A- A+

SINGLE Spok lança "Kaô", single com Lenine que antecipa o álbum "Raízes" Faixa reforça o diálogo entre espiritualidade, ancestralidade e sonoridades urbanas no primeiro trabalho solo do músico pernambucano

O maestro e saxofonista pernambucano Spok botou no mundo, na última semana, a canção “Kaô”, último lançamento inédito antes da chegada integral de “Raízes”, seu próximo álbum de estúdio (o primeiro solo), previsto para 27 de março nas plataformas digitais.

A composição foi criada em parceria com o guitarrista Nilo Dias, filho de Spok, e ganha ainda a participação especial do cantor e compositor Lenine.

Na gravação, a voz de Lenine reforça a atmosfera simbólica da música, que presta homenagem a Xangô, divindade associada à justiça e à firmeza da palavra.

A faixa integra a narrativa conceitual do novo disco, que aproxima referências espirituais, poesia e a energia das cidades.

“Comecei um percurso espiritual e estético iniciado em ‘Bela África’, que foi o primeiro single. Depois, cheguei em ‘Raízes’, o segundo single. E agora, em ‘Kaô’, dou mais um passo em direção ao ‘Raízes’, que é um disco, mas também um território de fé, resistência e criação contemporânea que criei para mim”, explica Spok.

A música também evidencia um encontro entre gerações dentro da própria família do artista. Ao lado de Nilo Dias, Spok constrói uma sonoridade que combina vivências acumuladas ao longo da carreira com novas perspectivas musicais, resultado de uma troca criativa entre pai e filho.

O diálogo artístico se amplia com a presença de Lenine, parceiro de longa data do maestro. Na interpretação conjunta, os dois músicos pernambucanos evocam Xangô por meio de versos e ritmos que transitam entre o lirismo e a intensidade percussiva, aproximando o universo sagrado da experiência cotidiana.

“A participação especial de Lenine amplia o alcance poético de ‘Kaô’. Ele chega com um elemento de diálogo e provocação ao mesmo tempo”, completa Spok.

“Tudo isso sob uma cumplicidade artística que adquirimos ao longo do tempo, foi uma troca muito especial”.

A produção da faixa foi conduzida por Spok ao lado de Miguel Mendes. O arranjo reúne percussões inspiradas em tradições afro-brasileiras, guitarras marcantes e camadas sonoras contemporâneas, criando uma ambiência que remete ao terreiro enquanto mantém forte ligação com a dinâmica dos palcos e da vida urbana.

* Com informações da assessoria



Veja também