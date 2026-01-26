A- A+

LANÇAMENTO Spok firma o presente olhando para o passado em "Raízes", single com o Grupo Bongar Segundo single lançado pelo maestro aprofunda seu diálogo com a ancestralidade e antecipa o clima de seu próximo álbum, previsto para 2026

Na última semana, Maestro Spok apresentou ao público “Raízes”, composição inédita que chega acompanhada da participação especial do Grupo Bongar.

A canção é o segundo passo – ou segundo single – do percurso iniciado com “Bela África”, lançada em dezembro.

“Raízes” amplia os sinais do universo estético que irá compor o novo álbum do artista, com lançamento programado para o primeiro semestre de 2026.

Em “Raízes”, Spok reafirma sua identidade artística ao mesmo tempo em que se coloca em escuta profunda do tempo e de suas transformações.

O resultado é uma música que nasce do chão da ancestralidade, mas aponta o olhar para o futuro, guiada por uma força espiritual que atravessa gerações.

“A letra, de caráter autobiográfico, usa a estrutura do galope à beira-mar para narrar um caminho guiado pela devoção e pela proteção ancestral”, explica Spok.

A composição foi escrita em parceria com a filha, Ylana, e, segundo Spok, “as estrofes evocam imagens de cuidado, resistência e transcendência, revelando um eu-lírico que encontra na espiritualidade um norte para seguir adiante”.

No campo sonoro, a faixa traz elementos rítmicos ligados ao terreiro que se encontram com a energia elétrica do rock, criando um diálogo intenso entre percussões e guitarras pesadas.

“A presença do Grupo Bongar aprofunda essa dimensão ritual e comunitária da faixa, por meio das vozes e das percussões de matriz africana, que criam uma atmosfera de reza e celebração”, destaca Spok.

“Raízes” tem produção musical assinada por Spok em parceria com Miguel Mendes.



A mixagem ficou a cargo de Pedro França e Pablo Lopes, responsável também pela masterização do single.

*Com informações da assessoria

Veja também