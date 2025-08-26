A- A+

REDES SOCIAIS Spotify confirma lançamento de chat no aplicativo; veja como vai funcionar O recurso foi criado a partir de pedidos de usuários da plataforma

O Spotify anunciou que vai integrar um recurso de mensagens diretas - ou DMs - no aplicativo nesta segunda-feira, 26. Intitulado Messages, a novidade vai permitir que usuários recomendem músicas, podcasts ou audiolivros para amigos e familiares dentro da própria plataforma.

Segundo o aplicativo, o recurso foi criado a partir de pedidos de usuários. "Para artistas, autores e criadores, o compartilhamento facilitado significa mais recomendações boca a boca e ajuda a conquistar novos fãs. Nosso objetivo é dar aos usuários o que eles desejam e tornar esses momentos de conexão mais fluidos e dinâmicos no aplicativo Spotify", escreveu a empresa em uma nota à imprensa.

Conforme a plataforma, o Messages vai ser disponibilizado tanto para usuários que utilizam o Spotify de forma gratuita quanto para usuários premium a partir desta semana. O único critério é que apenas pessoas com 16 anos ou mais terão acesso ao recurso.

Como vai funcionar o chat do Spotify?

As mensagens diretas serão acessadas ao clicar na foto de perfil no canto superior esquerdo do aplicativo. Os usuários vão poder compartilhar conteúdos apenas com pessoas com quem já interagiram na plataforma - em caso de mensagens indesejadas, será possível denunciar o conteúdo ou a conta.

Para enviar uma música, podcast ou audiolivro, basta clicar no ícone de compartilhar no canto inferior direito da tela e escolher um amigo. Ao receber uma mensagem, será possível reagir com textos e emojis.

