A- A+

Dia dos namorados Spotify lança "correio elegante" com João Gomes lendo mensagens de amor de internautas Usuários podem enviar declarações ao perfil oficial do spotifybrasil no Instagram, nas próximas 24h; mensagens selecionadas serão lidas pelo cantor em uma playlist especial

Em celebração ao mês de São João e também do Dia dos Namorados, o Spotify anunciou o lançamento do seu "Correio Elegante", convocando como o cupido dessa vez o cantor João Gomes. A partir desta sexta-feira (2), os apaixonados de plantão podem se declarar de uma maneira diferente. Basta ir na caixinha de perguntas no perfil oficial do spotifybrasil no Instagram e deixar uma declaração para a pessoa amada nas próximas 24 horas.

"Abra seu coração! Se você não for bom com as palavras, fale uma música que mexe com seu coração e é, sem dúvida, especial para você", comenta o cantor.

Confira a mensagem do cantor.

Depois de ler as mensagens selecionadas, João Gomes vai elaborar uma playlist especial inspirada nas mensagens recebidas. E também vai gravar algumas declarações que serão apresentadas no Playlist Clips - vídeos curtos - da playlist Correio Elegante do João Gomes, que vai ao ar até o fim do mês com exclusividade no Spotify.

Veja também

MUSICA Confira manuscritos nunca antes vistos de Freddie Mercury que serão leiloados