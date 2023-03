A- A+

Música Spotify lança 'Enhanced Album' de Ludmilla com conteúdos sobre a criação do disco "Vilã" De forma pioneira no Brasil, cantora lança o formato 100% digital, com textos associados a cada faixa, Spotify Clips, sequência de stories fixos, Canvas e gifs exclusivos

A cantora Ludmilla é a primeira artista brasileira preta a lançar um projeto no formato "Enhaced Album" no Spotify. Oitavo trabalho da artista, o álbum "Vilã" chega à plataforma com conteúdos exclusivos e ferramentas multimídias.



O projeto reúne Storylines, textos associados a cada faixa, Spotify Clips, sequência de stories fixos, Canvas, gifs exclusivos associados a cada faixa e vídeos. Além disso, detalhes sobre os bastidores de criação do novo álbum, todo o processo de composição do disco, as influências por trás de cada canção e as participações especiais, serão mostrados pela cantora por meio dos recursos.

Com 15 faixas, "Vilã" concretiza uma única experiência sonora e mostra todos os lados musicais da compositora. Definido como o álbum mais sensual, forte e romântico da carreira, ele passeia entre o trap, R&B, pop, dancehall e funk. Sou má e Nasci pra vencer, apresentados pela artista em fevereiro deste ano, são singles que fazem parte desses gêneros e estão incluídos no novo álbum.

Dentre as músicas inéditas de Vilã, Ludmilla conta com a colaboração de outros artistas como Gabriel do Borel, Piso 21, Delacruz e Gaab, Dallass, Stefflon Don a artista, a novidade se conecta mais com a sua força e sensualidade.

“‘VILÃ’ é um trabalho que tem muito de mim e do meu momento atual, seja nas letras, com vivências minhas ou próximas de mim, seja na dedicação para sair da forma como eu acho que vá ficar a minha cara e o gosto do público, seja na tentativa de encontrar as parcerias perfeitas, enfim… O público pode aguardar porque este ‘Enhanced Album’ vai chegar e eles terão muitas novas músicas e conteúdos preferidos, além de uma experiência incrível com estes materiais exclusivos, que serão disponibilizados pelo Spotify neste, que é um projeto único da plataforma”, comenta LUDMILLA.



"A experiência do Enhanced Album para a Ludmilla vem para coroar a trajetória super exitosa da artista e consagrar seu novo projeto, 'Vilã', como um dos álbuns mais icônicos da sua carreira. Através do formato, ela conseguiu contar para seus fãs de maneira exclusiva como foi esse processo criativo, que mistura de maneira diferenciada parte do que a Lud faz de melhor: suas famosas canetadas e beats apaixonantes. Estamos muito felizes de ter construído com a artista e o Spotify esse conteúdo tão especial.", completa Leila Oliveira, presidente da Warner Music Brasil

Além do lançamento de seu Enhanced Álbum, LudmillaA, que tem mais de 8 milhões de ouvintes mensais em seu perfil no Spotify, também estampa no mês de março a capa da playlist global GLOW. O programa global de música do Spotify foi desenvolvido para celebrar a comunidade LGBTQIA+ e promover a equidade em áudio. Hoje, a lista oferece mais de 80 músicas para os mais de 1.1 milhão de fãs da playlist no Spotify.

A artista é a terceira artista brasileira a lançar um Enhanced Album no Spotify. No Brasil, anteriormente havia apenas Luísa Sonza ao estrear o recurso com seu álbum DOCE 22 em 2021 e Filipe Ret com LUME em 2022. A cantora, que iniciou sua carreira com 17 anos ao postar seus vídeos de música da internet, hoje é uma das maiores referências musicais no país.

