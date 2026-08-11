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Tecnologia Spotify lançará selo para identificar música criada com IA Novo selo será aplicado a perfis criados por IA, que ficarão fora das recomendações da plataforma

A gigante do streaming Spotify anunciou, nesta terça-feira (11), que lançará em meados de setembro um novo selo, chamado "AI Persona", para identificar claramente criadores de conteúdo que não são pessoas reais, mas foram gerados por inteligência artificial.

"Os ouvintes nos disseram claramente que não gostam de ver um perfil de artista que parece humano e depois descobrir que a pessoa foi gerada por IA", afirmou a empresa em comunicado.

A medida é a iniciativa mais recente da companhia sueca para aumentar a transparência sobre como as músicas disponíveis em sua plataforma são produzidas, em meio à crescente preocupação da indústria musical com conteúdos gerados por IA.

Em abril, a empresa lançou o selo "Verificado pelo Spotify", que indica que um perfil foi analisado e atende aos critérios de autenticidade.

"Além dos perfis de artistas que se declararem como AI Persona, também começaremos a aplicar esses selos aos perfis pertinentes", informou a empresa.

O Spotify acrescentou que perfis identificados como "AI Persona" não serão incluídos em recomendações editoriais ou personalizadas, a menos que determinado usuário siga um desses criadores fictícios.

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