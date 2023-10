A- A+

Streaming Spotify Podcast Festival reúne podcasters em evento ao vivo; veja line-up e como comprar ingressos Programação, que ocorre no dia 4 de novembro, em São Paulo, terá Mano Brown e Jovem Nerd entre as atrações

O Spotify Podcast Festival ganha a sua primeira edição no dia 4 de novembro, a partir das 9h30. Idealizado pela plataforma de streaming de áudio e vídeo, o evento ocorre no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, com grandes nomes da podosfera brasileira em seu line-up.

A programação, que conta com 10 atrações, traz sessões ao vivo de alguns dos mais famosos podcasts do País. Entre os criadores confirmados, estão Mano Brown (“Mano a Mano”), Boo Unzueta e Tata Estaniecki (“Pod Delas”), Camila Fremder (“É Nóia Minha?”), Jovem Nerd e Azaghal (“Nerdcast”).

Menos de 24 horas após o início da venda de ingressos, os ingressos de algumas sessões do festival já estavam esgotados, incluindo entradas para meet & greet com as atrações. As entradas custam R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada) por sessão e podem ser adquiridos no site Ingresse.com.



Confira o line-up:

“Bom dia, Obvious” - Marcela Ceribelli

“É Nóia Minha?” - Camila Fremder

“Nerdcast” - Alexandre Ottoni (Jovem Nerd) e Deive Pazos (Azaghal)

“Pod Delas” - Boo Unzueta e Tata Estaniecki

“Mano a Mano” - Mano Brown

“Gostosas também choram” - Lela Brandão

“Para dar nome às coisas” - Natália Sousa

“Os Sócios” - Bruno e Malu Perini

“Inteligência Ltda” - Rogério Vilela

“Modus Operandi” - Carol Moreira e Mabê

“Um Milkshake chamado Wanda” - Samir Duarte e Marina Santa Helena

“Ticaracaticast” - Carioca e Bola



