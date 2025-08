A- A+

Streaming Spotify reajusta preços no mundo. No Brasil, assinatura premium será de R$ 23,90 Reajuste de 9% será aplicado na mensalidade de setembro, informa a plataforma de streaming de música

O Spotify anunciou nesta segunda-feira que vai reajustar os preços de sua assinatura premium em vários países. No Brasil, segundo comunicado no site da empresa, o valor do Spotify Premium vai subir de R$ 21,90 para R$ 23,90.

A nova mensalidade, que representa um aumento de 9,13%, vai entrar em vigor em setembro.

"Ao longo do próximo mês, os assinantes Premium em diversos mercados do Sul da Ásia, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e região da Ásia-Pacífico receberão um e-mail explicando o que essa atualização significa para sua assinatura", disse a plataforma, em comunicado.

As ações da empresa sueca subiram quase 7% na Bolsa de Nova York após a divulgação do reajuste. No acumulado do ano, elas já subiram cerca de 50%.

Investidores e gravadoras têm incentivado a Spotify a aumentar ainda mais os preços para aproveitar a forte demanda. A empresa demonstrou ter ouvintes extremamente fiéis, que passaram anos construindo bibliotecas de músicas e áudios.

Segundo um relatório da empresa de pesquisa Antenna, publicado no ano passado, os assinantes da Spotify são os menos propensos a cancelar o serviço entre as principais plataformas de streaming de vídeo ou áudio nos Estados Unidos.

Para os clientes americanos — que não foram incluídos na leva atual de reajuste — os preços subiram duas vezes no ano passado, chegando a US$ 11,99 por mês. No segundo trimestre, a Spotify informou que o número de assinantes cresceu 12% em relação ao ano anterior, totalizando 276 milhões, refletindo “crescimento em todas as regiões”. A empresa possui 696 milhões de usuários ativos mensais.

Os aumentos de preço vêm após a divulgação de resultados decepcionantes na semana passada, quando a empresa reportou um prejuízo devido a despesas mais altas do que o esperado relacionadas à remuneração de funcionários. A plataforma incluiu audiolivros em seu plano premium e, ao longo deste ano, concentrou esforços na expansão dos negócios de vídeo e publicidade.

Executivos da Spotify afirmaram na semana passada que a empresa é gerida para “otimizar ganhos de longo prazo, não de curto prazo”. O diretor de negócios, Alex Norström, declarou que a Spotify aumentará os preços “quando for apropriado para o negócio”.

Em conversa com analistas após a divulgação dos resultados, ele disse que a empresa, na prática, faz reajustes os preços o tempo todo. No último trimestre, a companhia elevou o valor das assinaturas na França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

Veja também