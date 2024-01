Spotify revela suas apostas musicais para 2024

A- A+

Abrindo 2024, o Spotify revelou, nesta quarta (10), suas apostas para o ano corrente, entre artistas que deverão, segundo a plataforma, fazer a cabeça dos ouvintes.

A seleção foi baseada nas playlists originais Viva Latino (Música Latina), Hot Country (Country), Pop Rising (Pop), Juniper (Folk), New Noise (Rock), R&B Rising (R&B), Mint (Dance Music), Lorem (Indie) e Most Necessary (HipHop).

São 10 artistas por gênero e as listas completas estão disponíveis na playlist inédita “Artists for Watch”.

Viva Latino

- Ballakath

- Chino Pacas

- Dei V

- Estevie

- Gonzy

- Jasiel Nunez

- Junior Zamora

- Saiko

- Xavi

- Yami Safdie



Pop Rising

- Aidan Bissett

- Alexander Stewart

- bludnymph

- Emei

- Isabel LaRosa

- Matt Hansen

- Meg Smith

- METTE

- SNOW WIFE

- Teddy Swims



Most Necessary

- 310babii

- 41

- BabyDrill

- BigXthaPlug

- Hunxho

- Lay Bankz

- ODUMODUBLVCK

- Skilla Baby

- That Mexican OT

- Veeze



R&B Rising

- Amaria

- Bellah

- Chxrry22

- Elmiene

- Jordan Ward

- Khamari

- Lekan

- Leon Thomas

- Naomi Sharon

- Tyla



Hot Country

- Anne Wilson

- Dylan Gossett

- Graham Barham

- Lauren Watkins

- Mackenzie Carpenter

- Matt Schuuster

- Michael Waren

- Owen Riegling

- Sam Barber

- Wyatt Flores



Juniper

- Bo Staloch

- Chance Pena

- hey, nothing

- Jack Van Cleaf

- Kara Jackson

- Mon Rovia

- Paris Paloma

- Richy Mitch & The Coal Miners

- Searows

- Tiny Habits



New Noise

- Amira Elfeky

- Destroy Boys

- Jack Kays

- Jhariah

- Julie

- Scowl

- Teen Jesus and the Jean Teasers

- The Beaches

- The Last Dinner Party

- ThxSoMch



Lorem

- Abby Sage

- bar italia

- Chappell Roan

- Frost Children

- Hannah Jadagu

- hemlocke spring

- Provoker

- sign crushes motorist

- Waterbaby

- Wisp



Mint

- Argy

- BUNT.

- DBN Gogo

- HoneyLuv

- Knock2

- LP Giobbi

- Mochakk

- Sammy Virji

- Shermanology

- Uncle Waffles

