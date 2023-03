Spotify: sertanejo, funk e arrocha foram os gêneros mais escutados no verão

A- A+

As "aguas de março" seguem fechando o verão para dar boas-vindas ao outono mas, a estação mais queridinha do ano segue colhendo frutos musicais, e na vibe do gênero sertanejo.



Ao menos de acordo com o Spotify Brasil, foi ele o gênero mais ouvido no período, com Marília Mendonça, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano entre os nomes que encabeçam a playlist da plataforma.

Além do sertanejo, o funk e o arrocha também estiveram à frente da preferência dos usuários. Que o digam MC Ryan SP, MC Cabelinho e Ana Castela, entre outros nomes que figuraram entre os "mais mais" do Verão 2023.





Ainda de acordo com a plataforma, houve um aumento de listas criadas para a estação em relação ao ano anterior, chegando aos 43%.

Músicas mais escutadas

"Evoque Prata" (DJ Escobar, MC Menor HR e MC Menor SG), "Zona de Perigo"(Léo Santana) e "Bombonzinho" (Israel & Rodolffo e Ana Castela), estão no ranking das músicas mais escutadas, com "Leão", de Marília Mendonça, à frente, na primeira posição.

Podcasts

"Mano a Mano", do rapper Mano Brown e "Café da Manhã"e "Não Inviabilize", figuraram respectivamente na primeira, segunda e terceira posição no ranking de podcasts mais ouvidos.

Confira as listas com a seleção de artistas, músicas e outras escutas do Spotify, que lideraram as preferências da plataforma no Verão 2023:

ARTISTAS MAIS ESCUTADOS

1 - Marília Mendonça

2 - Jorge & Mateus

3 - Ana Castela

4 - MC Ryan SP

5 - Henrique & Juliano

6 - MC Cabelinho

7 - Gusttavo Lima

8 - Mari Fernandez

9 - Matheus Fernandes

10 - Maiara & Maraísa



MÚSICAS MAIS ESCUTADAS

1 - Leão (Marília Mendonça)

2 - Bombozinho (Israel & Rodolfo e Ana Castela)

3 - Eu Gosto Assim - Ao Vivo (Mari Fernandez e Gustavo Mioto)

4 - Evoque Prata (DJ Escobar, MC Menor HR e MC Menor SG)

5 - Zona de Perigo (Léo Santana)

6 - Coração de Gelo (WIU)

7 - Roça em Mim (Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira)

8 - Haja Colítio (Guilherme & Benuto e Hugo & Guilherme)

9 - Agudo Mágico (DJ Aurélio, DJ TG Beats, MC K.K e MC Lipivox)

10 - Pactos (Jorge & Mateus e Matheus & Kauan)

GÊNEROS MAIS ESCUTADOS

1 - Sertanejo Pop

2 - Sertanejo Universitário

3 - Funk Carioca

4 - Sertanejo

5 - Arrocha

6 - Pop

7 - Dance Pop

8 - Funk Mtg

9 - Funk Ostentação

10 - Pagode

PODCASTS MAIS ESCUTADOS

1 - Mano a Mano

2 - Café da Manhã

3 - Não Inviabilize

4 - O Ateliê

5 - Psicologia na Prática

6 - Podpah

7 - Primocast

8 - Modus Operandi

9- Flow Podcast

10 - Os Sócios Podcast

