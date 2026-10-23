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FAMOSOS "Sra. Neto": Quem é Juliane Carvalho, esposa de Felipe Neto Felipe e Juliane estão juntos desde 2023 e estavam noivos desde julho, quando o youtuber pediu a jovem em casamento durante viagem de férias para Santorini, na Grécia

"Enfim, Sr. e Sra. Neto. Casados no civil. Agora é esperar o grande evento..." Foi assim que Felipe Neto surpreendeu os fãs ao anunciar o casamento civil com Juliane Carvalho. O youtuber compartilhou imagens da cerimônia nas redes sociais.

Quem é Juliane Carvalho?

Estudante de Direito e influenciadora, Juliane tem 24 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Assim como o namorado, a jovem é torcedora do Botafogo e tem várias fotos com a camisa do time nas redes sociais.

Atualmente, a jovem acumula mais de 790 mil seguidores no Instagram e é sócia de uma marca de lingeries. Nas redes sociais, ela compartilha momentos ao lado do youtuber, com idas ao estádio Nilton Santos, do time de coração do casal, passeios por pontos turísticos no Rio e presentes românticos.

O youtuber curtiu a primeira foto da futura companheira em maio de 2022. Antes de assumirem o relacionamento, no Dia dos Namorados de 2023, Juliane postou uma foto em um restaurante e recebeu um comentário de Felipe na publicação. "Visão privilegiada", escreveu Felipe na ocasião. Juliane respondeu ao comentário do youtuber: "Eu que tenho sorte".

Felipe e Juliane estão juntos desde 2023 e estavam noivos desde julho, quando o youtuber pediu a jovem em casamento durante viagem de férias para Santorini, na Grécia.

Em setembro de 2026, Juliane compartilhou que o casal adotou dois doguinhos. Na ocasião, ela escreveu: "Meus meninosss!! agora somos 4. Por enquanto."

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