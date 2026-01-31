Stalker de atriz é preso no interior de São Paulo: 'Quero você queimada viva'

A- A+

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem, de 37 anos, indiciado pelo crime de perseguição (stalking) contra a atriz Daniele Suzuki nesta sexta-feira, 30, em Campo Limpo Paulista, no interior do Estado. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP).



Danilo da Silva Macedo se apresentou espontaneamente, acompanhado de advogado. A Justiça havia autorizado um mandado de prisão preventiva contra ele em dezembro. Ele era considerado foragido pela polícia. A defesa de Macedo afirmou que ele estava internado em uma clínica psiquiátrica e, por isso, não havia se apresentado antes à polícia. Segundo o advogado Adriano Cavalheiro, o stalker tem transtornos mentais e diz acreditar ter se relacionado com a atriz.



Questionada sobre o caso, a equipe da atriz ainda não se manifestou. "A dor que senti, que minha família sentiu, é real. O que aconteceu comigo é sintoma de uma sociedade que está adoecendo. Precisamos ter muito cuidado com a tecnologia", disse Danni ao SBT.





Danni, que mora em Jundiaí, na Grande SP, afirma que ele a perseguia desde ao menos 2009. Ele chegou a ameaçá-la de morte.



"Sua vaca, irresponsável. Vou bater na tecla, até o último fio de cabelo. Quero você queimada viva, sua cadela, maldita, perversa, lixo, maldita. Vocês não vão sair vivos dessa", disse Macedo em um áudio à atriz, revelado pelo SBT, em que ele também ameaça a família dela.



A mensagem foi enviada a Danni mesmo após a decretação de uma medida protetiva contra Macedo.



"Não é uma situação resolvida ainda. Mas é um passo dado, então já me deu aquela primeira sensação de alívio, de justiça sendo feita", afirmou a atriz.

