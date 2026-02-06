A- A+

Famosos Stalker que perseguiu Dani Suzuki durante 17 anos mandava pix para a atriz e a ameaçava de morte Preso no dia 30 de janeiro, suspeito dizia ao seu advogado que tinha vivido um relacionamento com a atriz

A atriz Daniele Suzuki está se sentindo "um pouco aliviada" desde que Danilo da Silva Macedo, o homem que a stalkeava há 17 anos, foi preso em São Paulo. Dani falou sobre o assunto no programa "Encontro", apresentado por Patrícia Poeta, nesta sexta-feira (6).

"É muito tempo. Estou um pouco aliviada, sentindo que as coisas começaram a tomar um rumo. Ao mesmo tempo, ainda não me sinto segura", disse a atriz.

Danilo estava foragido. Ele havia sido indiciado pelos crimes de stalking, ameaça, injúria e difamação. Ele se apresentou à policia na semana passada. A defesa de Danilo alegou que ele estava internado numa clínica psiquiátrica, e que por isso demorou a se apresentar.

À Patrícia Poeta, Dani Suzuki lembrou como o caso começou.

"Eu tomei conhecimento dele há uns 3 anos. Vários amigos comentando, "Dani tem um cara me escrevendo com muita raiva, dizendo que te ama". E eu dizia: "bloqueia". Mas esses relatos foram aumentando. Quando você é famoso, isso acontece, muitas mensagens de amor mas de ódio também. Fui bloqueando", contou a atriz.





"Mas foi ganhando outra proporção. Meus amigos começaram a dizer que ele passou a ameaçar eles de morte. Fui procurar saber quem era. Vi que eram vários perfis fakes. E que a historia estava indo longe. Eram mensagens às 5h da manhã, 7h, 11h, o dia todo. E uma quantidade de mensagens, todos os dias, durante muitos anos, vi que era uma coisa muito grande", explicou.

Diante da perseguição, ela continuou optando por não fazer contato com o stalker. "Acho que a rejeição, a solidão, o silêncio, aquilo vai se transformando num ódio. Ele mandava áudios, vídeos, mandava pix, e-mails, mensagens no celular. Ele começou a ameaçar meus chefes, pessoas com quem eu trabalhava e às vezes nem tinha intimidade, dizendo que ia matar a pessoa, os filhos da pessoa. Deixou de ser ameaças pontuais pra se tornar uma perseguição de 24 horas, não só a mim mas pessoas ao meu redor", contou Dani Suzuki.

Ela então tomou uma decisão: chamar a polícia.

"Quando eu comecei a perceber que eu estava começando a mudar minha rotina, andar de segurança em palestras, e quando comecei a perceber que pessoas que eu amo estavam se sentindo com medo, falei bom, passou dos limites. Vai crescendo de uma forma muito silenciosa. Foi nessa hora que acionei a polícia", contou.

A atriz conseguiu uma medida protetiva, que foi desrespeitada pelo stalkeador, que continuou mandando mensagens para a atriz. "É imparável. Ele detalhou a forma como ia me matar, não só a mim, mas meu filho. Te coloca num estado de alerta constante", disse Dani no "Encontro".

Prisão

Danilo da Silva Macedo, de 37 anos, foi preso no dia 30 de janeiro, em Campo Limpo Paulista, São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado, para cumprir um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça em dezembro do ano passado.

Segundo o g1, o próprio advogado de Danilo afirmou que seu cliente dizia ter vivido um relacionamento com Daniele Suzuki.

"Em outubro os policiais estiveram na casa dele e apreenderam computador e celular para passarem por perícia. Fala que teve um relacionamento com a vitima, que ela falava sempre com ele, dava conselhos a ele. Ela pediu uma medida protetiva contra ele, ele foi intimado e continuou o contato com ela, e, por fim, foi decretada a prisão preventiva", explicou o advogado Adriano Cavalheiro.

Veja também