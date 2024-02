A- A+

FAMOSOS Stallone vai se mudar da Califórnia para a Florida Ator de 77 anos fez revelação em estreia da segunda temporada do reality show que acompanha a rotina de sua família

Sylvester Stallone está de mudança. O ator de 77 anos vai deixar sua mansão, na Califórnia, para assumir um novo endereço na Flórida ao lado da esposa, Jennifer Flavin, e suas filhas Scarlet, Sistine e Sophia, de 21, 25 e 27 anos, respectivamente.

O astro de franquias de sucesso como "Rocky" e "Rambo" fez o anúncio da mudança no episódio de estreia da segunda temporada do reality show "The Family Stallone", na última quarta-feira. "Depois de uma longa e árdua consideração, sua mãe e eu decidimos que é hora de seguir em frente e deixar o estado da Califórnia permanentemente, e vamos para a Flórida", disse o ator às filhas. "Vamos vender esta casa. Já temos o local, está fechado", sentenciou.

Jennifer Flavin já havia falado sobre o assunto em entrevista à Fox News. Ela disse que "todo mundo saiu" da Califórnia, e isto contribuiu para que o casal tomasse a decisão da mudança. "Eu nasci e cresci lá, dois de nossos filhos nasceram lá, mas agora todo mundo saiu, nossas filhas se mudaram para a Costa Leste… então não sobrou nada para mim na Califórnia. Alguns dos nossos melhores amigos também se mudaram, então acho que é [uma] boa mudança, apenas fazer novos amigos, viver um estilo de vida totalmente diferente, adoro isso, estou muito feliz”, afirmou.

Segundo a Fox News, a casa da família Stallone na Flórida inclui uma casa principal com sete quartos e 12 banheiros, além de uma casa de hóspedes.

Veja também

BBB 24 "Se eu ficar, aí eu estou fortão", diz Rodriguinho após primeiro Paredão no BBB 24