Stallone, Van Damme e outros famosos prestam homenagens a Chuck Norris

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Mais do que um ator durão, Chuck Norris era respeitado entre os outros atores durões. Prova disso são as homenagens que colegas como Sylvester Stallone e Jean Claude Van Damme fizeram por ocasião da morte de Norris, nesta quinta-feira (19).

"Passei um ótimo tempo trabalhando com Chuck", escreveu Stallone, que tirou Chuck Norris do ostracismo ao escalar a lenda para o filme "Os Mercenários 2". "Ele era americano de verdade, em todos os sentidos. Um grande homem. Meus sentimentos a sua maravilhosa família", concluiu.

Outro ícone do gênero de ação que fez questão de falar de Norris foi Jean Claude Van Damme, famoso por títulos como "O grande dragão branco" e "Street Fighter". "Nos conhecíamos desde os meus primeiros tempos, e sempre respeitei o homem que ele era", disse Van Damme.

Dolph Lundgren, que também trabalhou com Norris no longa "Os Mercenários 2", se uniu às homenagens. "Chuck Norris é o campeão. Desde que eu era jovem nas artes marciais, e depois quando entrei para o cinema, sempre o admirei como exemplo a seguir", destacou.

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