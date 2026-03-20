Stallone, Van Damme e outros famosos prestam homenagens a Chuck Norris
Confira as despedidas em tributo ao ator
Mais do que um ator durão, Chuck Norris era respeitado entre os outros atores durões. Prova disso são as homenagens que colegas como Sylvester Stallone e Jean Claude Van Damme fizeram por ocasião da morte de Norris, nesta quinta-feira (19).
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"Passei um ótimo tempo trabalhando com Chuck", escreveu Stallone, que tirou Chuck Norris do ostracismo ao escalar a lenda para o filme "Os Mercenários 2". "Ele era americano de verdade, em todos os sentidos. Um grande homem. Meus sentimentos a sua maravilhosa família", concluiu.
Outro ícone do gênero de ação que fez questão de falar de Norris foi Jean Claude Van Damme, famoso por títulos como "O grande dragão branco" e "Street Fighter". "Nos conhecíamos desde os meus primeiros tempos, e sempre respeitei o homem que ele era", disse Van Damme.
Dolph Lundgren, que também trabalhou com Norris no longa "Os Mercenários 2", se uniu às homenagens. "Chuck Norris é o campeão. Desde que eu era jovem nas artes marciais, e depois quando entrei para o cinema, sempre o admirei como exemplo a seguir", destacou.