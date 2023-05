Stanley Tucci fala sobre sua batalha contra câncer brutal: "Um tubo de alimentação por seis meses"

Indicado ao Oscar pelo trabalho em "Um olhar do paraíso" (2009) e conhecido pelo papel de Nigel em "O diabo veste Prata", o ator Stanley Tucci falou sobre a difícil luta contra um câncer que enfrentou em 2017 ao programa "Sunday sitdown", do apresentador Willie Geist.

Em depoimento revelador, o ator lembrou do trauma de perder sua primeira esposa, Kate Spath-Tucci, que faleceu vítima de um câncer aos 49 anos, em 2009. Ele contou ter viajado pelo mundo em busca de uma cura para a doença da companheira.

Diagnosticado com um câncer oral no fundo da língua, Tucci revelou que o tumor era grande demais para uma operação e que "doses cavalares de radiação e quimioterapia foram a única opção".

Segundo o ator, a experiência foi "brutal" e quase o fez desistir. Ele contou que só seguiu em frente por causa do apoio de duas mulheres, Felicity Blunt, sua esposa, e Emily Blunt, sua cunhada e colega de "O diabo veste Prada".

"Eu tinha muito medo. Mas Felicity foi muito insistente. Elas me arrastaram, imploraram e gritaram, mas hoje sei que não estaria aqui sem isso", disse Tucci. "Perdi 16 kg. Não conseguia comer. Tive um tubo de alimentação por seis meses".

Hoje o ator é um dos protagonistas da série "Citadel" e apresenta a série de gastronomia da CNN "Stanley Tucci: Searching for Italy", pela qual conquistou dois Emmys.

