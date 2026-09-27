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trilogia 'Star Wars' terá nova trilogia com diretor de 'Homem-Aranha' atrás das câmeras Jon Watts foi confirmado como diretor de novo episódio da saga, que também terá volta da atriz Daisy Ridley

Diretor da mais recente trilogia do "Homem-Aranha" (com Tom Holland) e da série "Skeleton Crew", Jon Watts será o responsável por " Star Wars: Episódio X".

O novo ópus da franquia intergalática criada por George Lucas será a pedra de toque de uma nova trilogia da saga principal. A escalação de Watts para "Star Wars" foi confirmada pela revista americana Variety.



Ainda não foram divulgados detalhes sobre a história do filme, mas já se sabe que a atriz Daisy Ridley deve retornar como Rey. O projeto é considerado o futuro filme de Star Wars em estágio mais avançado de desenvolvimento da franquia. O longa mais recente da saga, "O Mandaloriano e Grogu", foi lançado em maio deste ano. O próximo será "Starfighter", que chega aos cinemas em 2027.

Apesar de ainda não ter recebido sinal verde da Disney, o projeto é atualmente considerado o filme de Star Wars em estágio mais avançado de desenvolvimento na Lucasfilm depois de Starfighter, que chega aos cinemas em 2027.

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