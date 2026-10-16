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ESPETÁCULO MUSICAL Starlight Concerts: música imersiva sob luz de velas movimenta Agreste e Sertão pernambucano Projeto com clássicos do rock em formato intimista chega a Santa Cruz do Capibaribe neste domingo (18) e na quarta (21) à cidade de Petrolina

Clássicos do rock envoltos em uma atmosfera intimista, iluminação cênica e sob luz de velas?



É essa a narrativa do "Starlights Concerts" - projeto que entrega imersão e experiência sensorial em meio à música cadenciada pelo movimento de centenas de velas acesas, e que chega a Pernambuco, no Agreste, em Santa Cruz de Capibaribe neste domingo (18) e no Sertão, em Petrolina, na quarta-feira (21).



Com repertório que passa por cancioneiro conhecido do rock, o projeto - que já passou por cidades Brasil afora, somando mais de 1 mil apresentações assistidas por mais de 500 mil pessoas - vai movimentar o Centro de Eventos do Moda Center, em Santa Cruz e o Sesc Petrolina.





No decorrer do espetáculo, a música, ao vivo, será levada em meio a cenografia e iluminação proposta para transformar espaços culturais em ambientes intimistas, aproximando artistas, plateia e a conexão com a música.

Novas interpretações em arranjos contemporâneos dão o tom às apresentações, numa combinação de rock e ambientação diferenciada de música e de luz.



SERVIÇO

"Starlight Concerts - Clássicos do Rock

Quando: neste domingo (17), às 19h e na quarta-feira (21), às 17h

Onde: Santa Cruz do Capibaribe (Moda Center) - Av. Moda Center, s/n, Bela Vista // no domingo; Petrolina (Sesc) - Rua Pacífico da Luz, 618 // na quarta-feira

A partir de R$ 60 (Santa Cruz) e a partir de R$ 75 (Petrolina) no site Ingresso Digital

Informações: @starlight.concert



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