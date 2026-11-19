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CELEBRIDADES Startups, US$ 750 mil por episódio e mais: conheça a fortuna do ator Ashton Kutcher Com fortuna avaliada em US$ 300 milhões, o artista consolidou sua carreira no mercado financeiro

A carreira de Ashton Kutcher vai muito além das séries de comédia, como “De volta aos anos 70” e “Dois homens e meio”, que o fizeram conhecido no universo de Hollywood. Aos 48 anos, o ator construiu uma trajetória paralela no mercado financeiro, com investimentos em empresas de tecnologia que se tornaram gigantes globais.



Com patrimônio estimado em US$ 300 milhões, ele pode alcançar a marca de bilionário com a abertura de capital da Anthropic, desenvolvedora de inteligência artificial responsável pelo Claude, na qual investiu por meio de sua gestora.

Ao longo de sua carreira, Kutcher chegou a receber US$ 750 mil por episódio de “Dois homens e meio”. Bem verdade é que a sitcom é um dos maiores sucessos da televisão americana.

Além das séries, Kutcher esteve em filmes como “Efeito borboleta” (2004), Jogo de amor em Las Vegas” (2008), “Sexo sem compromisso” (2011), “Jobs” (2013) e “Na sua casa ou na minha?” (2023). Nos últimos anos, porém, passou a dedicar mais tempo aos negócios do que às produções audiovisuais.





Em 2010, fundou a A-Grade Investments, voltada ao financiamento de startups. Entre as empresas que receberam aportes da gestora estão Uber, Airbnb, Spotify e Skype. Cinco anos depois, criou a Sound Ventures, especializada em investimentos em empresas de diferentes estágios de desenvolvimento.

A aposta mais recente foi na Anthropic, que recebeu US$ 435 milhões em aportes da Sound Ventures desde 2023, segundo a Bloomberg. Com a oferta pública inicial de ações (IPO), a participação da gestora na companhia foi avaliada em aproximadamente US$ 7 bilhões, abrindo caminho para que o ator se aproxime do clube dos bilionários.

Kutcher também acumula patrimônio imobiliário. Em 2022, ele e a esposa, Mila Kunis, venderam uma mansão em Beverly Hills por US$ 10,4 milhões. O imóvel tinha mais de 680 metros quadrados de área construída, cinco quartos, seis banheiros e um terreno de aproximadamente 2 mil metros quadrados.

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