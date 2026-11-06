"Stayin' Alive": homem de 97 anos morre em seu aniversário após dançar Bee Gees, diz site

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O hit mundial "Stayin' Alive", dos Bee Gees, foi a trilha sonora para um incidente trágico e inusitado, publicado pelo site New York Post, dos Estados Unidos. Segundo a publicação, um idoso de 97 anos faleceu em sua própria festa de aniversário após dançar ao som da música que clama precisamente pelo contrário: "permaneça vivo", diz o refrão.



"Vestido de preto, ele dança em uma festa, perto de uma mesa com comida. Vito bateu palmas, balançou o corpo e sorriu ao som de um sucesso da era disco dos anos 70, antes de a comemoração tomar um rumo trágico", iniciou a matéria. "Uma 'saída dramática' que o idoso, sempre muito alegre, certamente teria desejado", completa.

A história foi contada ao veículo por Eden Malinoff, uma confeiteira de 24 anos de Los Angeles, vizinha do falecido, após organizar para ele uma festa de aniversário, na semana passada. O tema? Halloween.

No vídeo publicado por Malinoff no TikTok, Vito aparece batendo palmas, balançando o corpo e sorrindo, vestindo uma camisa preta de botões e calça social, enquanto o clássico da era disco dos anos 70 tocava. A felicidade registrada em seu rosto ficou eternizada.



A celebração, diz a vizinha ao jornal norte-americano, tomou um rumo trágico após ele falecer repentinamente durante a festa, pouco depois do "Parabéns para Você". "Na semana passada, Vito completou 97 anos e, bem ao seu estilo, ele quis comemorar com uma grande festa de aniversário com o tema Halloween", contou Malinoff à reportagem do New York Post.



A organizadora do último aniversário de Vito havia preparado um bolo de vinho tinto para o idoso. A confeiteira elogiou Vito por sua energia juvenil, descrevendo-o como um membro querido de seu grupo de amigos, apesar de ele ser décadas mais velho do que a maioria dos integrantes.

Segundo a reportagem, o melhor amigo de Vito também confirmou o falecimento nas redes sociais, explicando que o idoso, de 97 anos, enfrentava problemas de saúde cuja gravidade não era totalmente compreendida por aqueles ao seu redor. "Ele tinha alguns problemas de saúde cuja gravidade desconhecíamos e partiu pacificamente, ao som de sua música favorita", disse.

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