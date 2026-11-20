A- A+

DENÚNCIA Stênio Garcia acusa filhas de querer matá-lo após passar mal: 'Não basta me roubarem' Aos 94 anos, ator relata suspeita de trombose em meio a disputa judicial por apartamento no Rio de Janeiro; herdeiras já negaram abandono

Aos 94 anos, Stênio Garcia trava uma batalha judicial contra as próprias filhas por causa de um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas a disputa por patrimônio, que já provocou acusações de abandono e um rompimento familiar, agora vem acompanhada de uma denúncia ainda mais grave. Na última quinta-feira (19), o ator afirmou que Cássia e Gaya Piovesan querem matá-lo. A declaração foi feita nas redes sociais, depois que o veterano relatou dores nas pernas e um mal-estar que o levou a procurar atendimento médico, com suspeita de trombose.

"Não basta me roubarem, agora querem me matar!", escreveu Stênio, que também pediu orações aos seguidores: "Rezem por mim!".

Não há, até o momento, confirmação de que o ator tenha sofrido uma trombose. Em entrevista ao "Uol", Marilene Saade, mulher de Stênio, afirmou que ele recebeu orientação médica para manter as pernas elevadas e aumentar a dose de um anticoagulante. Segundo ela, o casal tem enfrentado muito estresse por causa dos desentendimentos familiares e do processo judicial.



O ator atribuiu o mal-estar aos acontecimentos mais recentes da disputa e voltou a acusar as filhas de negligenciá-lo. Em sua publicação, afirmou que precisa de recursos para custear o tratamento médico e reclamou de ter sido chamado de "criminoso, mentiroso e caduco" durante o processo. "Não quero luxo, só quero o direito de continuar existindo e para isso preciso dos meus remédios", desabafou.



A relação entre pai e filhas, segundo Stênio, está estremecida desde 2023, quando Gaya teria determinado que qualquer comunicação entre eles passasse a ser intermediada por advogados. Apesar das acusações, o artista afirmou que continua amando as herdeiras, mas não pretende abrir mão do que considera seus direitos.

"Sou pai, amo minhas filhas e sempre vou amar, mas amor é sobre ensinar e cuidar e não sobre ser tapete de filho", declarou.

O apartamento que levou a família à Justiça

O imóvel que está no centro da briga fica em Ipanema e é avaliado em cerca de R$ 2 milhões. Stênio afirma tê-lo comprado em 1986 e transferido sua propriedade às filhas em 1992, quando elas ainda eram menores de idade. Na ocasião, reservou para si o usufruto vitalício, mecanismo jurídico que lhe garante o direito de usar o apartamento ou receber os rendimentos dele enquanto viver, embora a propriedade pertença às herdeiras.



O desentendimento começou depois que o imóvel foi alugado. Segundo o ator, a negociação teria sido conduzida pelas filhas e por sua ex-mulher, Clarice Piovesan, mãe de Cássia e Gaya, sem sua autorização. Stênio sustenta que deixou de receber valores aos quais teria direito e recorreu à Justiça para reivindicar o uso do apartamento e os rendimentos provenientes da locação.



As filhas apresentam uma versão diferente. Em entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Record, em abril deste ano, Cássia e Gaya negaram ter abandonado o pai e afirmaram que ele próprio se afastou da família. "Nunca abandonamos ele. Pelo contrário, o afastamento foi por parte dele. E, mesmo ele tendo se afastado, a gente nunca deixou de procurar ele em momento algum", disseram, na ocasião.



Gaya também explicou, em entrevista ao jornal "Extra", que o apartamento havia sido alugado para ajudar a custear outra moradia para a mãe. Clarice, segundo ela, enfrentava dificuldades de locomoção e precisava deixar o prédio, que não dispõe de elevador. A filha sustentou que Stênio sabia da negociação e negou que a família tivesse agido com a intenção de prejudicá-lo.

"Não sabíamos sobre a questão de usufruto impedir o aluguel, e como tinha ainda essa proximidade com o inquilino, não tivemos malícia", afirmou.

As herdeiras também já acusaram Marilene Saade, atual mulher do artista, de dificultar a comunicação entre elas e o pai. A alegação é contestada pela defesa de Stênio .

Por que Stênio rejeita um acordo com as filhas?

A possibilidade de uma reconciliação, ao menos por enquanto, parece remota. Uma decisão judicial de 8 de novembro propôs uma tentativa de mediação entre as partes, mas a defesa do ator se opõe à iniciativa.



Em vídeo divulgado junto à publicação desta quinta-feira, o advogado Luiz Mantovani criticou uma nova petição apresentada pela defesa das filhas, relacionada à permanência de uma das partes no imóvel. Também questionou a tentativa de garantir a presença de Stênio numa audiência de mediação. De acordo com o defensor, submeter o artista a mais uma situação de estresse pode agravar problemas de saúde preexistentes, entre eles hipertensão e doenças cardíacas.

O advogado contestou ainda declarações de Silvia Drummond, representante das herdeiras, sobre a relação familiar e as possibilidades de entendimento entre as partes.

Stenio, por sua vez, questionou como poderia negociar um acordo com as filhas se, segundo ele, nem mesmo uma quantia de R$ 2, 1 mil determinada pela Justiça teria sido paga. A informação sobre o débito foi apresentada pelo ator e não pôde ser confirmada de maneira independente.

A Justiça já havia determinado, em maio, o pagamento de R$ 5 mil mensais por Clarice Piovesan ao ex-marido, a título de taxa de ocupação do apartamento. A decisão foi contestada, e a discussão sobre o imóvel permanece judicializada.

Apesar da dureza das acusações, Stenio encerrou seu relato lamentando a distância que hoje o separa das filhas. "Vivi minha vida toda pelos outros e agora no fim da vida quem mais ajudei me abandonou", escreveu.

Cássia e Gaya não haviam se manifestado sobre as novas acusações do pai até a publicação desta matéria. As duas já negaram publicamente as acusações de abandono em outras ocasiões.

Veja também