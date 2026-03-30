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FAMOSOS Processo de Stênio Garcia contra as filhas entra em segredo de Justiça: 'Momento de dor' A ação movida por Stênio Garcia em outubro de 2025 envolve as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, e a posse e controle de um apartamento localizado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro

O processo judicial movido por Stênio Garcia contra as filhas pela posse de um apartamento localizado na zona sul do Rio de Janeiro passará a tramitar em segredo de justiça. A informação foi publicada pelo ator em seu perfil no Instagram, em nota assinada por seu advogado, Luiz Mantovani.

Na nota, o advogado lamenta a repercussão do caso e afirma que o ator e sua esposa, Mariana Saade, estão sofrendo com a exposição pública da ação. "O processo que tem como objetivo a disputa por um imóvel não é uma ação contra suas filhas, como vem sendo diuturnamente divulgado; a ação é um ato de subsistência e autopreservação da dignidade de Stênio que, hoje, contabiliza 93 anos", destaca o texto.

O comunicado também critica a ação da imprensa na repercussão do processo e reforça que o ator respeita as instituições midiáticas, mas pede que "o momento de dor de um idoso de 93 anos" possa ser vivido na privacidade familiar.

"Como artista, [Stênio] entende a preocupação de seus fãs e a curiosidade do público; contudo, algumas dores devem ser vivenciadas no ambiente reflexivo da privacidade, como neste caso específico em que a lei se mistura ao amor paternal de Stênio pelas filhas e ao desapontamento com as condutas apresentadas", diz a nota.

Por fim, a equipe jurídica do ator reforça que o caso será conduzido da melhor forma possível no âmbito judicial. "As medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas, sejam as de natureza cível, sejam as de natureza criminal, para restabelecer o império da verdade e restituir a merecida paz que todos merecem na fase crepuscular da vida."

Relembre o caso

A ação movida por Stênio Garcia em outubro de 2025 envolve as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, e a posse e controle de um apartamento localizado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro

Em março deste ano, a equipe do ator confirmou a existência do processo ao Estadão. O artista explicou que possui direito de usufruto vitalício sobre o apartamento, mas afirma que as filhas estariam ocupando o local de maneira irregular e se recusando a devolver a posse.

No processo, Stênio também relata um cenário de fragilidade financeira após o fim do contrato com a Globo, e diz não receber apoio das filhas para questões médicas e ter sido negligenciado por elas no lado afetivo.

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