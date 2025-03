A- A+

FAMOSOS Stênio Garcia descobre em podcast que casamento é aberto e reação viraliza: "Não estou sabendo" O casal, junto há 26 anos, participou do podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, no ano passado

O ator Stênio Garcia, de 92 anos, se surpreendeu ao descobrir durante um podcast, que seu casamento com Marilene Saade, de 56 anos, é aberto. O momento inusitado aconteceu quando a esposa explicou a dinâmica da relação, levando o artista a reagir com espanto: “É aberta? Tô perdendo meu tempo. Não estou sabendo”. A revelação inesperada e a reviravolta viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (14).

O casal, junto há 26 anos, participou do podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, no ano passado. Marilene insistiu que o acordo sempre existiu e estranhou a surpresa do marido.





“Não está sabendo como? Ele está se fazendo de tonto agora”, disse. Ela detalhou que ambos têm liberdade para se envolver com outras pessoas e que sempre conversaram abertamente sobre isso. “Se eu tenho atração por alguém, eu falo, e ele fala 'Vai fundo! Se você conseguir...'. Quando acontece dele ter, eu falo 'Vai fundo'”, explicou.

Casamento de 26 anos e parceria

Durante a conversa, Marilene enfatizou que o relacionamento é baseado em respeito e na busca pela felicidade m baseado em respeito e na busca pela felicidade m\u00futua. “Chega uma hora na relação em que você vira parceiro e quer ver aquela pessoa feliz. Estamos todos envelhecendo, é a finitude da vida. Se sou casada com alguém, não posso proibir a pessoa de viver”, refletiu.

Ainda no bate-papo, Marilene trouxe à tona um episódio de traição de Stênio em 2003, às vésperas do Carnaval. Segundo ela, o ator alegou que precisaria gravar o seriado Carga Pesada durante o feriado e, por isso, não poderia levá-la para assistir aos desfiles na Marquês de Sapucaí. No entanto, uma amiga da família flagrou Stênio jantando com três homens e três mulheres em um restaurante. “Tomar chifre assim ninguém gosta”, desabafou Marilene.

