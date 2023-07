A- A+

Rio de Janeiro Stenio Garcia é internado em hospital no Rio de Janeiro com quadro de infecção no sangue Ator passou por uma série de exames. Ele sente fortes dores no quadril e nas pernas

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, deu entrada em um hospital particular na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no sábado (1º), com quadro de septicemia aguda. Esta é uma infecção generalizada no sangue causada por bactéria, segundo informações iniciais divulgadas pela assessoria de imprensa do artista.





Já neste domingo (2), ele passou uma bateria de exames, incluindo testes laboratoriais completos. Ainda de acordo com as primeiras notícias, Stenio Garcia sente fortes dores no quadril e nas pernas, mas está consciente e respirando a necessidade de máscara de oxigênio.



Stenio segue acompanhado da esposa, Mari Saade. No entanto, as visitas foram proibidas pelo médico até o momento.

