Stenio Garcia: entenda o que é septicemia, infecção generalizada que fez o ator ser internado

O quadro de inflação generalizada que levou o ator Stenio Garcia a ser internado num hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, é uma infecção generalizada no sangue causada por bactéria. Apesar de fortes dores no quadril e nas pernas, o ator está consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio.





O que é septicemia?

A septicemia, mais conhecida como sepse ou sépsis, é uma inflamação generalizada deflagrada pela resposta do organismo a uma infecção fora de controle, que normalmente se inicia nos pulmões, nos rins, no abdômen, na bexiga, na pele ou no sistema nervoso central.

A síndrome se desenvolve quando a infecção sai de um local específico e se espalha para o corpo todo, o que causa doenças mais graves. Antigamente, por exemplo, a condição era chamada de "infecção no sangue".

Quais são os sintomas da septicemia?

Os sintomas — e também os tratamentos — variam de acordo com o foco originário da síndrome. Em casos graves, a septicemia pode causar falência múltipla de órgãos e o chamado choque séptico, quando a pressão arterial cai abruptamente e não responde ao tratamento.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a síndrome é uma das principais causas de morte no mundo. Idosos, crianças, pessoas hospitalizadas ou com doenças crônicas e aquelas com sistemas imunológicos frágeis constituem os grupos de risco.

Quais são as formas de prevenção da septicemia?

A OMS alerta que a maioria dos casos da síndrome pode ser evitada com cuidados simples, como lavar as mãos com água e sabão, manter a carteira de vacinação em dia e evitar o uso indiscriminado de antibióticos.

Visitas proibidas

Stenio, de 91 anos, já passou por uma bateria de exames e fez tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos, tanto no dia internação quanto neste domingo (2). Após a administração de antibiótico intravenoso, ele teve uma leve melhora.

O ator está acompanhado da mulher, a atriz Mari Saade. O médico do ator proibiu visitas para que ele se recupere o mais rápido possível.

