Stênio Garcia faz vídeo para mostrar 'sanidade mental' após filhas pedirem perícia na Justiça

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Stênio Garcia usou as redes sociais para responder a um pedido das filhas na Justiça para que seja feita uma perícia neurológica no ator, de 94 anos. O processo tramita na 3ª Vara Cível da Capital, no Rio de Janeiro, conforme informou a coluna Ancelmo Gois.

"Meu nome é Stênio Garcia Faro", diz ele, falando, na sequência o número do CPF. "Eu vim aqui provar que eu estou presente. Em plena atividade, disposto a trabalhar. Acabei de fazer um filme e faço quantos vierem. Eu tenho disposição para isso. Não admito que pessoas venham afirmar que não estou com plena sanidade mental. Estou aqui, eu Stênio Garcia Faro, e presente", diz ele no vídeo.

Ainda segundo Ancelmo Gois, Stênio entrou com uma ação contra as filhas para tentar reaver um apartamento Ipanema, transferido para as herdeiras ainda na infância deles, mas com a manutenção do direito de usufruto vitalício, incluindo o recebimento de valores em caso de aluguel.

A legenda da publicação do ator nas redes dá detalhes sobre a disputa.

"É terrível vir aqui para dizer que meu apartamento foi alugado por 5 anos pela minhas filhas e a mãe delas. Porém, é mais terrível ainda, ter a minha sanidade mental questionada de maneira vil e cruel. A imobiliária já teve que admitir que o meu apartamento esteve cinco anos alugado. Enfim, esse dinheiro era meu e nunca vi um real. Por conta disso, estão dizendo que não tenho sanidade mental? Eu treino diariamente, tomo minhas próprias decisões e acabei se ser protagonista em um filme.

Não admito, ser incapacitado por ninguém enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e total sanidade mental. Isso é devastador para um homem que foi pai e mãe de duas filhas. Não façam doações em vida, não deem patrimônio em vida. Hoje, vivo na casa da família da minha mulher. Tudo isso é muito, mas muito duro e já me levou três vezes ao hospital. Que Deus me dê forças para aguentar tanta crueldade. Quero ver a justiça se cumprir!

O ator vem enfrentando dificuldades financeiras desde que deixou a TV Globo, em 2020. Atualmente, vive com a mulher, Marilene Saad, em uma casa no Camorim, em Jacarepaguá. As filhas, no entanto, alegam que o pai estaria ocultando patrimônio. Stênio já havia entrado com um pedido de pensão alimentícia e aguarda uma decisão liminar. O dinheiro seria usado para custear medicamentos e o plano de saúde, que custa cerca de R$ 4.070 por mês, diz Ancelmo Gois.

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